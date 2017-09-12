أردوغان: لم أتحدث مع بشار الأسد ولا أنوي فعل ذلك

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنّ الشائعات التي تناقلتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول لقائه مع بشار الأسد، عارية عن الصحة ولا أساس لها.

وجاءت تصريحات أردوغان هذه، خلال لقائه مع عدد من الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية اثناء عودته من العاصمة الكازاخية أستانا التي زارها بغية المشاركة في قمة لمنظمة التعاون الإسلامي، بحسب “ترك برس”.

وقال أردوغان تعليقاً على هذه الإشاعات: “أعتقد أنّ هناك بعض الجهات تسعى للترويج لمثل هذه الأنباء الكاذبة، فلم أتحدث مع رئيس النظام السوري ولا أنوي فعل ذلك”.

وفيما يتعلق بمحادثات أستانا التي ستنطلق جولتها السادسة في 14 أيلول/ سبتمبر المقبل، قال أردوغان إنّ اللقاءات التي أجراها مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني بخصوص تسوية الأزمة السورية، كانت إيجابية.

وأضاف أردوغان قائلاً: “يمكنني أن أقول أنّ الجولة السادسة من محادثات أستانا ستكون مسرحاً للعديد من التطورات الإيجابية، وبالأخص حول الوضع في محافظة إدلب”.

وكان الرئيس التركي صرح خلال الزيارة أن اجتماعات الأزمة السورية المقرر انعقادها في العاصمة الكازاخية أستانة، يوم 14 أيلول/ سبتمبر الجاري، تعتبر بمثابة مرحلة نهائية للمباحثات الرامية لحل الأزمة، وأعرب عن شكره لنظيره الكازاخي حيال جهوده في حل الأزمات الإقليمية، مشيراً الى أن البلدين يهدفان لتعزيز العلاقات بينهما، وخاصة السياسية والعسكرية والاقتصادية.

وأشار إلى أهمية الاجتماعات التي ستحتضنها أستانة في 14 سبتمبر الجاري حول الأزمة السورية، مؤكدًا اكتمال المباحثات الأولية وأن الاجتماعات المقبلة ستكون بمثابة مرحلة نهائية.

واستدرك بقوله “أتمنى أن تكون (مباحثات) أستانة نهاية للخطوات المتخذة، وتساهم بذلك في تسهيل مباحثات جنيف”.