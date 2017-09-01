أعلام الروس وصور بوتين في افتتاح العام الدراسي بدرعا

إياس العمر: كلنا شركاء

على بعد مئات المتار من مدارس درعا البلد المدمرة نتيجة أكثر من 2500 غارة جوية استهدفت الأحياء المحررة من درعا منذ مطلع العام الجاري، افتتح عدد من الضباط الروس العام الدراسي الجديد بأحياء درعا المحطة الخاضعة لسيطرة قوات النظام.

الصفحات الموالية للنظام نشرت صور لعدد من الضباط الروس وعلى رأسهم العقيد (أليكسي كوزا) رئيس مركز المصالحة الروسي بالمنطقة الجنوبية، بالإضافة لمشاركة مسؤولي النظام في درعا، وقد قام الضباط بتوزيع 100 حقيبة مدرسية على طلاب مدرسة (الشهيد اسماعيل أبو نبوت).

الناشط أحمد المصري قال لـ (كلنا شركاء) إن الضباط الروس يعملون على إيصال رسالة للعالم مفادها أن روسيا، تقف إلى جانب أبناء الشعب السوري، وبأنها مهتمة في العملية التعليمية، ولكن الحقيقة على الأرض عكس ذلك تماما، فالطيران الحربي الروسي خلال السنوات الماضية استهدفت أكثر من 30 مدرسة بالمناطق المحررة من درعا، وخلال العام الجاري دمّر جميع مدارس درعا البلد، بالإضافة لتدمير عدد من المدارس في بلدات (اليادودة وبصر الحرير والحراك والنعيمة وبصرى الشام).

وأضاف أن ما ميّز احتفالية الضباط الروس مع مسؤولي النظام بدرعا المحطة، هو استبدال صورة (حافظ الأسد) بصورة لـ (بوتين)، بالإضافة لـتأدية الطلبة التحية للعلم الروسي.