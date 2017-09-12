الائتلاف يدين قتل المدنيين في دير الزور والرقة

وليد غانم: كلنا شركاء

أدان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، القصف الذي يتعرض له المدنيون في دير الزور والرقة، على يد الطيران الروسي، وقوات التحالف الدولي بمشاركة “قسد”.

واعتبر الائتلاف في بيان له أمس الاثنين أن ما يحدث هو جريمة حرب تضاف ​إلى سلسلة من الجرائم “التي ترتكب بحق السوريين”.

وجدد البيان التأكيد على إدانة الائتلاف لعمليات القصف المستمرة التي تتعرض لها مدينة الرقة، على يد “قسد”، مطالباً كافة أعضاء المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم تجاه الجرائم والمجازر المستمرة بحق المدنيين المحاصرين هناك، ومحملاً التحالف الدولي مسؤولية الدعم الذي يوفره لهذه الميليشيات.

وأعرب الائتلاف الوطني عن إدانته الأكيدة لسقوط ضحايا في صفوف المدنيين على يد التحالف الدولي، مطالباً بوقف الهجمات التي تطالهم، وبفتح تحقيق شفاف في هذه الهجمات، بما يضمن عدم إفلات المسؤولين من المساءلة والعقاب، وعدم الاكتفاء بإجراء تحقيقات أو إطلاق تصريحات شكلية بانتظار مرور الوقت.

وشدد البيان على أن محاربة إرهاب تنظيم داعش “لا يمكن أن تتم من خلال قتل المدنيين، ولا من خلال دعم عصابة بشار الأسد، أو الميليشيات الإرهابية الأخرى”، وأضاف أن “أي خلاص من الإرهاب والتطرف لا يأتي ما لم يتم حسم الموقف الدولي من مصدر الإرهاب الذي يتحمل الأسد المسؤولية الأساسية عن انتشاره في سورية والمنطقة”.

ولفت الائتلاف الوطني إلى أن مواقفه واضحة في محاربة الإرهاب وأهمية تحرير الرقة وكافة المناطق السورية من “داعش” وجميع المحتلين والمرتزقة، على أن يتم ذلك من خلال دعم الجيش السوري الحر، والالتزام الكامل بحماية المدنيين وضمان سلامتهم.