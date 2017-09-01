حريقٌ يبتلع 15 محلاً تجارياً وسط دمشق

معتصم الطويل: كلنا شركاء

قضى ثلاثة أشخاصٍ على الأقل وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، جراء اندلاع حريقٍ في عدة محلات تجارية في منطقة شارع الثورة بدمشق.

وقالت مصادر رسمية في حكومة النظام إن حريقاً كبيراً اندلع فجر اليوم في أحد المحلات التجارية بشارع الثورة بدمشق وامتد إلى المحلات المجاورة ما تسبب بوفاة ثلاثة أشخاص جراء الاختناق واحتراق 15 محلاً تجارياً وتضرر بعض المحلات المجاورة.

ولم تذكر وكالة أنباء النظام الرسمية (سانا) سبب الحريق.

وكان حريق كبير نشب قبل يومين في محيط قلعة دمشق قرب سوق المناخلية، وتسبب بخسائر مادية كبيرة دون ورود أنباء عن سقوط ضحايا.