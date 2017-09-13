ماليزيا تستضيف مباراة منتخبي النظام وأستراليا

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قرر الاتحاد الرياضي لكرة القدم التابع لحكومة النظام، إقامة مباراة منتخبه أمام أستراليا في ذهاب الملحق الآسيوي في ماليزيا، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018.

وقال رئيس الاتحاد “صلاح رمضان” لوكالة “فرانس برس”، اليوم الثلاثاء (12 أيلول/سبتمبر)، إن ماليزيا ستستضيف ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل إلى مونديال روسيا الصيف القادم، بين منتخب النظام وأستراليا المقررة في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأضاف رمضان: “اختارت القيادة الرياضية في سوريا ماليزيا مكاناً لمواجهتنا مع أستراليا في الملحق الآسيوي”.

ويأتي ذلك بعد أن اعتذر الاتحاد الرياضي الإماراتي عن تحديد أرضه كأرض افتراضية لمنتخب النظام بمواجهة استراليا.

وبيّن رئيس الاتحاد الرياضي العام التابع لحكومة النظام، اللواء موفق جمعة أن “الاتحاد الرياضي الإماراتي اعتذر لعدم توفر الإمكانية اللازمة لتأمين التحضيرات الخاصة بالتأشيرات لبعثتي كلا الفريقين قبل وقت قصير على موعد المباراة، بحسب تصريحاتٍ أدلى بها لمواقع موالية.

وبلغ منتخب النظام الملحق الآسيوي بعد حلولها ثالثاً في المجموعة الأولى في الدور الحاسم خلف إيران وكوريا الجنوبية، وستقام مباراة الإياب في سيدني في 10 أكتوبر/تشرين الأول. ويتأهل الفائز في الملحق الآسيوي لمواجهة رابع منطقة الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) في ملحق آخر من ذهاب وإياب سيتأهل الفائز فيه إلى مونديال روسيا.