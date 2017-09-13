وزير الدفاع الروسي يبحث مع بشار الأسد (التعاون العسكري)

كلنا شركاء: مصطفى كامل- الأناضول

أجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، مباحثات مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، خلال زيارة قام بها الأول لدمشق يوم الثلاثاء.

قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنه “بإيعاز من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين” قام شويغو بزيارة عمل إلى دمشق أجرى خلالها مباحثات مع الأسد.

أوضحت الوزارة في بيانها الذي نقلته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، أن شويغو بحث خلال لقائه الأسد “استقرار الوضع في سوريا، وعمل مناطق خفض التصعيد وتقديم المساعدات للسكان”.

ووفق البيان، بحث الطرفان “التعاون العسكري والعسكري-التقني بين موسكو ودمشق”، دون مزيد من التفاصيل عن الزيارة.

من جانبها، ذكرت وكالة أنباء النظام السوري (سانا)، أنه جرى خلال اللقاء “بحث خطط متابعة الأعمال القتالية والتعاون بين الجيش السوري (جيش النظام) والقوات الروسية بهدف المضي قدما نحو تحرير مدينة دير الزور (شرق) بالكامل من رجس الإرهاب”.

وأضافت: “كما جرى التأكيد على تصميم البلدين الصديقين على مواصلة وتعزيز جهود محاربة الإرهاب في جميع المناطق السورية حتى القضاء عليه نهائيا لأنها حرب مصيرية ليس فقط بالنسبة لسورية بل للمنطقة برمتها وسترسم نتائجها مستقبل شعوبها”.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي تعد بلاده من أشد الداعمين لنظام الأسد، قال يوم الجمعة الماضي، إن الأطراف المشاركة في المفاوضات التي تستضيفها العاصمة الكازاخية أستانة، “متفقة على إنهاء الحرب في سوريا”.

وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، في العاصمة الروسية موسكو، أن “جميع المشاركين في مفاوضات أستانة يفكرون في سبل إنهاء الحرب في سوريا رغم بقاء بعض الصعوبات”.

وتعقد “أستانة 6” برعاية الدول الضامنة لوقف إطلاق النار، وهي تركيا وروسيا وإيران، في 14 و15 من الشهر الجاري، وتهدف أيضا إلى تأمين إيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من الحرب الدائرة بين قوات النظام والمعارضة المسلحة.

واتفقت الدول الضامنة، في مايو/أيار الماضي، على إنشاء أربع مناطق لخفض التوتر، وهي: المنطقة الجنوبية، والغوطة، وحمص (وسط)، والمنطقة الشمالية.

وأعلن لافروف، الأحد الماضي، أن “الأسبوع المقبل (الحالي) سيشهد اتفاقات لإنشاء منطقة خفض توتر جديدة في ريف إدلب (شمال)”.