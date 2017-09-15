توازناتٌ عائليةٌ وفصائلية… هكذا تُدار مناطق الثوار جنوب العاصمة

محمد كساح: كلنا شركاء

تتعدد المؤسسات التي تدير المناطق الثلاث التي تقع تحت سيطرة كتائب الثوار جنوب العاصمة دمشق، ما يثير التساؤل عن الهيكلية الإدارية لحكم البلدات الثلاث (يلدا وببيلا وبيت سحم).

وأكد السيد “محمد النصر” عضو تجمع (ربيع ثورة) العامل جنوب دمشق أنه “ليس هناك هيكلية محددة تحكم البلدات الثلاث، وتنفرد كل بلدة بصيغة معينة”.

وتابع النصر متحدثاً لـ (كلنا شركاء) عن الإدارة التي تحكم بلدة يلدا قائلاً: “على سبيل المثال بلدة يلدا فيها هيئة عمومية مشكلة بناء على توازنات عائلية في أغلبها، بالإضافة إلى ممثلين عن تجمع الثوار في البلدة والمجلس المحلي، وتقوم هذه الهيئة كل ستة أشهر بانتخاب مجلس مركزي يتضمن عدداً من المكاتب على حسب حاجة البلدة. رئيساً للمكتب وثلاثة عسكريين يختارهم تجمع الثوار، بالإضافة إلى عدد من المكاتب، مثل المكتب التعليمي – مكتب الخدمات – المكتب الأمني – لجنة الرقابة والتفتيش – لجنة للتواصل مع النظام لتنسيق بعض الأمور مثل إخراج الجرحى وإدخال الطعام وغيرها، ومجموع المقاعد ستة للمدنيين وثلاثة للعسكرين”.

* مجلس الأعيان

ووفقاً لـ محمد النصر، تُدار بلدة ببيلا بأسلوب مشابه نوعاً ما، “مع اختلاف في المسمى، وتكون طريقة تعيين الأشخاص الموجودين فيها بالانتخاب، ولكنهم جميعاً يتبعون للشيخ أنس الطويل رئيس لجنة المصالحة مع النظام عن البلدة”.

وأما بالنسبة لبلدة بيت سحم، فتدار بنفس الخطوات تقريبا، ولكن تحت مسمى “مجلس الأعيان”.

وألمح النصر إلى أن جميع المسميات السابقة تعتمد في موضوع التمويل على فرض مبالغ مالية على السكان من خلال إضافة نسبة على الطعام ومادة الغاز وغيرها، تقوم من خلالها بالصرف على المكاتب المذكورة.

* حد أدنى

لدى سؤالنا عن أهم الإنجازات التي قدمتها هذه الإدارات والمؤسسات على الصعيدين الخدمي والمعيشي، أجاب النصر عضو تجمع (ربيع ثورة)، بأن هذه المؤسسات تقدم الحد الأدنى من الخدمات في البلدات الثلاث، وتشمل الإنجازات خدمات النظافة وصيانة شبكات الكهرباء وضبط الأمن وغيرها من الخدمات حسب الحاجة.

وأردف قائلاً “مستوى ما تقدمه هذه المؤسسات جيد مقارنة مع الإمكانيات الموجودة، وتسد الحد الأدنى من المتطلبات”.

وأشار النصر إلى أن “أغلب المؤسسات القائمة والتوازنات تهيمن عليها المحسوبيات والمصلحة الخاصة بكل هيئة أو فصيل، أما بالنسبة لموضوع الرشاوى فتكاد تكون معدومة، لكن مع وجود حصانة لبعض الشخصيات بسبب اعتبارات عائلية أو عسكرية، وهذه السلبيات الموجودة من أهم الأسباب لتطبيل البعض لنظام الأسد المجرم وإظهاره بمظهر حسن وتناسي كل جرائمه”.