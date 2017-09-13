ميدل إيست آي: شهادات زوجات مقاتلين بتنظيم (داعش)

كلنا شركاء: ميدل إيست آي- ترجمة بلال ياسين- عربي21

نشر موقع “ميدل إيست آي” تقريرا للكاتب فلاديمير وان فيلغينبيرغ، يتحدث فيه لمجموعة من زوجات مقاتلي تنظيم الدولة العالقات في سوريا، اللواتي يردن العودة إلى بلادهن.

ويشير التقرير، الذي ترجمته “عربي21″، إلى أن هناك 14 امرأة مع أطفالهن يشتركن في مسكن في مخيم للنازحين في قرية عين عيسى على حدود سوريا الشمالية، وهو ما يقال عنه بأنه مخيم لاجئين خمس نجوم، حيث يتمتع بوجود مركز صحي، وبسطات تبيع الملابس المستخدمة، ومتاجر تبيع الطعام والمرطبات، وخيم بيضاء منظمة في صفوف مقدمة من المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.

ويذكر الكاتب أن المخيم يوفر السكن المؤقت لثمانية آلاف سوري فروا من المعارك ضد تنظيم الدولة، التي تقودها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيا في الرقة ودير الزور.

ويستدرك الموقع بأن هذا السكن يختلف عن بقية المخيم، حيث يوجد حرس على الباب، وتسكنه 14 امرأة، كثير منهن أجنبيات، وكلهن زوجات لمقاتلين في تنظيم الدولة، مشيرا إلى أن الكثير منهن قتل أزواجهن في المعارك، أو تم اعتقالهم هم وزوجاتهم، في الوقت الذي كانوا يحاولون فيه الفرار من الرقة، التي يسيطر عليها تنظيم الدولة.

ويلفت التقرير إلى أنه ألقي القبض على بعض النساء في الشارع في المناطق التي حررتها قوات سوريا الديمقراطية من تنظيم الدولة، أما بقية سكان المخيم فليسوا سعداء لوجود زوجات مقاتلي تنظيم الدولة بينهم.

وينقل فيلغينبيرغ عن عائشة قداد (30 عاما)، وهي مدرسة لغة إنجليزية من حمص، قولها: “يبغضون تنظيم الدولة لأنهم عانوا منه في الرقة”، وتضيف: “عندما كان الأندونيسيون يعيشون هنا، كان السكان يلقون عليهم الحجارة ولم يسمحوا لهم بأخذ الماء”، حيث كانت تتحدث عن عائلة يشك في أن أفرادها ينتمون لتنظيم الدولة، وكانوا يعيشون في خيمة، ولم يكونوا يعيشون في المسكن ذاته.

وتقول قداد، التي قتل زوجها الأول على يد القوات السورية في حمص عام 2012: “كل ما يكتبه عنا الإعلام سلبي، لكن لا أحد يسألني عن زوجي الذي أحب”.

ويذكر الموقع أن زوج عائشة الثاني كان فرنسيا من أصل مغربي، اسمه بلال خطاب، انضم لتنظيم الدولة، وكان لا يريد القتال، وتقول إن ما يحصل ليس عدلا، فهي تعيش في الأسر، وتريد أن تكون حرة بمغادرة المخيم والعودة للعمل في سوريا.

وبحسب التقرير، فإن النساء لا يستقبلن الكثير من الزوار، عدا بعض الصحافيين، حيث تقول قداد إن حراسهن يقدمون لهن “الأرز والفاصوليا” دائما، ويسمح لهن بمغادرة المسكن لشراء المواد الغذائية، ويسمحن لهن أحيانا باستخدام الإنترنت فيتصلنس بعائلاتهن.

ويورد الكاتب نقلا عن العديد منهن، قولهن إنه تم التحقيق معهن من التحالف الذي تقوده أمريكا، ثم تم تسليمهن لقوات سوريا الديمقراطية، حيث تقول معظمهن إنهن يأملن في السماح لهن بالعودة إلى بلدانهن ليعشن مع أطفالهن بسلام.

وتقول قداد للموقع إن زوجها جاء من فرنسا للانضمام لتنظيم الدولة، لكنه لم يرد القتال، ورفض حمل السلاح، وتضيف أن المسؤول الرئيس عن دعاية تنظيم الدولة أبا محمد العدناني، قال له “إما أن تقاتل، وإما أن تبقى هنا”، وقالت إنه قال لقادة تنظيم الدولة: “أنا مسلم ولا أريد أن أقتل”، مشيرة إلى أنه بسبب عدم امتلاكهما مال يمكنهما من الهروب إلى تركيا، وخشيتهما من أن يضبطا وهما يحاولان الهروب، فإنهما قررا البقاء حتى يتمكنا من الهروب.

وتتابع قداد قائلة إنه بعد خروج زوجها من السجن لدى تنظيم الدولة؛ لأنه دخن السجائر، فإنهما تمكنا من الهروب من الرقة، واقتربا من قوة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية وهما يحملان راية بيضاء، وتشتكي من أنه لم يطلق سراح زوجها بعد، وتعتقد أنه إما في كوباني أو قامشلي، اللتين تسيطر عليهما مليشيات وحدات حماية الشعب الكردية.

وينقل التقرير عن قداد، قولها إن الكثير من السوريين الذين كانوا مع تنظيم الدولة سجنوا، لكن أطلق سراحهم بعد ذلك، مضيفة أن زوجها ليس أبا بكر البغدادي ليبقى سجينا، وأنه لم يرتكب أي جريمة، “لكن يبدو أن قوات سوريا الديمقراطية لم تصدق روايتها بأن زوجها ليس أحد مقاتلي تنظيم الدولة، وقاموا بسجنه”.

وتقول قداد إن الهروب من منطقة يسيطر عليها تنظيم الدولة لم يكن أمرا سهلا، وذكرت أن شخصا عراقيا أعدم في وسط الرقة؛ لأنه هرب زوجته وابنته إلى تركيا، ولا تريد قداد أن تذهب مع زوجها إلى المغرب، وتخشى أن يرسل هناك ويسجن ويعذب.

ويستدرك فيلغينبيرغ بأن معظم زوجات مقاتلي تنظيم الدولة يرغبن في العودة إلى بلادهن، حيث قال مسؤول أمني في المخيم: “يمكن أن نسمح لهن بالمغادرة للعودة إن وافقت (الدول الأجنبية) على ذلك”. ثم قال، أما الأزواج فغير مسموح لهم بمغادرة سوريا، وأضاف: “لو كن في أمريكا لتم سجنهن، وهنا لم يتم سجنهن”.

وينوه الموقع إلى أنه سمح لعائلة أندونيسية في آب/ أغسطس بالعودة إلى أندونيسيا بعد موافقة الحكومة في جاكرتا على عودتها، وعادت سعيدة، زوجة مقاتل من تنظيم الدولة، من مونتيبيلير إلى فرنسا بحسب الزوجات الأخريات، مشيرا إلى أن العديد من الدول الغربية تتردد في قبول عودة زوجات أعضاء تنظيم الدولة، لكن ليس لديها خيار الرفض؛ لأنهن يحملن جنسية تلك البلاد.

وينقل التقرير عن رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في أربيل كلاريسي باسزتوري، قولها إنه في الغالب ستتم مقاضاة زوجات أعضاء تنظيم الدولة عندما يعدن لبلدانهن، وتضيف: “يسرنا أن تتم مقاضاتهن محليا، ونعارض تطبيق حكم الإعدام.. لكن أيضا قد لا يكون هناك ما يكفي من الأدلة لمحاكمتهن، أو أنهن لم يرتكبن جريمة يحاكمن عليها محليا، وكن مجرد زوجات.. في هذه الحالة سيتم ترحيلهن من هنا، لكن هذا لا يعني أنهن حرات.. فلدى وصولهن إلى أوروبا ستوجه لهن تهم الانضمام لمنظمة إرهابية أجنبية -إن كن فعلن”، مشيرة إلى أن كل دولة أوروبية لها قانون العقوبات الخاص بها.

وتتابع باسزتوري قائلة للموقع: “الأطفال مسألة أخرى كما ذكرت، فكل بلد ستسعى لاستعادة مواطنيها ما لم يرتكبوا جرائم خطيرة، حيث سيتم تسليمهم في تلك الحالة، والخطوات التالية ستعتمد على وضع العائلة وحالتها النفسية وغير ذلك”.

ويفيد الكاتب بأن فاطمة من ألمانيا، التي جرح زوجها في الرقة، تريد العودة إلى بلدها، وتقول إنها جاءت إلى مناطق تنظيم الدولة ظنا منها أنها تحكم بالشريعة، وتضيف: “لم آت هنا للانضمام لتنظيم الدولة، فأنا ربة بيت، ولا علاقة لي بقطع الرؤوس والرجم”، مشيرة إلى أنها لم تكن تعلم أن تنظيم الدولة يقتل الأبرياء.

ويورد الموقع أن هناك زوجات لأعضاء التنظيم من الشرق الأوسط، ومنهم من تركيا وتونس والمغرب، حيث أن خديجة البالغة من العمر 29 عاما من تونس، وتسعى جاهدة للعودة إلى تونس، ونادمة على الانضمام لتنظيم الدولة، وتقول: “زوجي أيضا يقول إن الخلافة ليست متدينة، حتى مع أنهم يدعون القدسية، وقال إن علينا المغادرة في أقرب فرصة”، وشرحت كيف قام بعض التونسيين بالتخطيط للهروب، وسرقوا سيارات في الرقة، وجمعوا أموالا لدفعها للمهربين.

وتقول خديجة للموقع إنها تريد العودة إلى حياتها القديمة، وإن زوجات منتسبي تنظيم الدولة يعاملن معاملة سيئة من التنظيم، خاصة من يقتل زوجها، حيث تقول إنها تعامل “معاملة الكلاب”، وتكره على الزواج من مقاتل آخر، وتقول عن المناطق التي يسيطر عليها التنظيم: “إنها ليست الدولة الإسلامية، بل دولة الكفار، وهذا سبب هزيمتهم، فلو كان الله معهم لانتصروا”.

ويختم “ميدل إيست آي” تقريره بالإشارة إلى قول حبيبة عفيف وهي من المغرب: “أنا لست مع تنظيم الدولة، وجئت إلى سوريا طاعة لزوجي.. لقد بقي زوجي لمدة سنتين مع تنظيم الدولة، وقتل في غارة جوية، وعندي أطفال صغار، أريد أن أعود إلى بلدي.. كانت الحياة صعبة تحت حكم تنظيم الدولة، إنها لم تكن دولة جيدة.. أريد أن أعود إلى المغرب لأبدأ حياة جديدة”.