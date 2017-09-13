فنلندا تصدر بطاقات ذكية للاجئين

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أصدرت فنلندا بطاقات ذكية للاجئين على أراضيها تساعدهم في تسهيل الأمور المالية المتعلقة بهم.

وبحسب الفيديو الذي أعدّه موقع “world economic forum” فإن البطاقات هي عبارة عن هوية رقمية آمنة.

وتتيح البطاقات للوافدين الجدد دفع الفواتير واستلام رواتبهم، عبر رقم خاص يتم التعرف من خلاله على المستخدم ويحفظ رصيده.

وهو ما يسهل أيضًا عمل الحكومة الفنلندية حيث لن تضطر للتوجه إلى البنوك التقليدية مع استخدام هذه البطاقات.

ويوضح الموقع أن بدون هذه الهوية الرقمية سيكون من الصعب على اللاجئين الحصول على الوظائف والحسابات المصرفية، لا سيما وأنهم يصلون غالبًا مع القليل من الممتلكات والأوراق.

لكن بطاقات Moni الفنلندية تحل هذه المشكلة، وهي موثقة لدرجة أن الأمم المتحدة تفكر باستخدامها لتوفير هوية لمليار شخص ليس لديهم وثائق.

ويؤكد الموقع المتخصص في الاقتصاد العالمي أن بطاقات الائتمان هذه يمكن أن تساعد اللاجئين حول العالم، للبدء في بلد جديد لتوفير الوقت والجهد عليهم.

https://www.facebook.com/worldeconomicforum/videos/10154749352846479/