11 قتيلاً بحادثٍ مروريٍّ على جسر بغداد شمال دمشق

معتصم الطويل: كلنا شركاء

قضى 11 شخصاً على الأقل، وأصيب نحو 16 آخرين بعضهم بحالة خطرة، جراء حادثٍ مروريٍّ وقع صباح اليوم الأربعاء قرب جسر بغداد شمال العاصمة، على الطريق العام المؤدي إلى حمص.

وقالت مصادر في حكومة النظام إن الحادث وقع نتيجة فقدان سائق سيارة شاحنة السيطرة عليها بسبب خلل بالمكابح، ما أدى لاصطدامها بثلاث حافلات ركاب صغيرة “فان” وسيارة خاصة.

وتسبب الحادث المروري بمقتل 11 شخصاً بينهم ثلاث نساء، وبقيت ثلاث جثث مجهولة الهوية بسبب تشوه ملامحها.

وينحدر معظم الضحايا من منطقة مصياف في ريف حماة الغربي، كون حافلتين من الحافلات الثلاث تعود إلى المدينة.