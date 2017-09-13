الدول الضامنة تعقد اجتماعاً في أستانة ووانشطن تبدي قلقها

كلنا شركاء: رصد

عقدت وفود الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران)، اليوم الأربعاء، اجتماعا فنيا قبيل الجولة السادسة من محادثات أستانة المقرر انطلاقها غدا في العاصمة الكازاخية أستانة.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر دبلوماسية تركية أن مستشار وزارة الخارجية التركية “سداد أونال” ترأس الوفد التركي، في الاجتماع الذي انعقد بفندق ماريوت في أستانة.

وأضافت المصادر أن الوفد الروسي ترأسه “الكساندر لافرنتيف” مبعوث الرئيس الروسي الخاص بشؤون التسوية في سوريا، والوفد الإيراني مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين جابري أنصاري.

وعقب الانتهاء من الاجتماعات الفنية المغلقة، سيبدأ الاجتماع الرئيسي لمحادثات أستانة الذي سيشارك فيه أيضا ممثلين عن النظام والمعارضة المسلحة.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعربت عن قلقها إزاء مشاركة إيران في مفاوضات أستانا بصفة دولة ضامنة لوقف إطلاق النار، وأشارت إلى أن دعم طهران لبشار الأسد يزيد من شدة النزاع ومن معاناة السوريين.

وكانت وزارة الخارجية الكازاخية أعلنت مطلع الشهر الجاري أن الأطراف المشاركة في الجولة السادسة من محادثات أستانة، سترسم حدود “مناطق خفض التوتر” في محافظات إدلب وحمص والغوطة الشرقية.

وأشار البيان أن المشاركين سيقرّون مسودة متعلقة بـ”مركز التنسيق”، وتشكيل فريق عمل يكلّف بمتابعة الإفراج عن المعتقلين، وتحرير الأسرى، وتبادل تسليم جثث القتلى، والبحث عن المفقودين.