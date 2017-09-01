العثور على 450 جملاً تائهاً في صحاري دير الزور

زياد عدوان: كلنا شركاء

كشفت مصادر إعلامية موالية للنظام اليوم الأربعاء، عن العثور على 450 تائهاً في منطقة حميمة الصحراوية الواقعة جنوب مدينة البوكمال بريف دير الزور.

ونقلت المصادر عن معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي لشؤون الثروة الحيوانية المهندس أحمد قاديش أن معظم هذه الجمال قد تم إبقائه في مركز تابع للبحوث العلمية الزراعية في منطقة حميمة.

وتابعت المصادر بعد سيطرة ميليشيات النظام على المنطقة عثرت على الجمال وقامت بتسليمها لوزارة الزراعة، والتي قامت بدورها بذبح ثلاثة منها بسبب الحالة الصحية المتدهورة، وسببها عدم التغذية وعدم شرب الماء منذ فترة طويلة، ولكن تبين لاحقا بأن لحمها غير صالح للاستهلاك البشري.

ونُقلت بعض الجمال إلى منطقة دير الحجر في ريف دمشق، فيما وضعت وزارة الزراعة عمالاً برواتب متدنية، مقابل حوافز تشجيعية من أجل متابعة ورعاية قطيع الجمال في مركز البحوث العلمية الزراعية في منطقة حميمة، كما تم تكليف عدة أطباء بيطريين برعاية القطيع ومتابعة حالته الصحية.