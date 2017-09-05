(النمس) يتقدم بطلب إخلاء سبيل والمحكمة تقرر غداً

معتصم الطويل: كلنا شركاء

أكدت مصادر إعلامٍ مواليةٍ أن محكمة بداية الجزاء السابعة المناوبة في دمشق، قد استجوبت اليوم الأربعاء (13 أيلول/سبتمبر)، الممثل السوري “مصطفى الخاني” المعروف بلقب “النمس”، وأن المحكمة ستقرر غداً في طلب إخلاء السبيل الذي تقدم به الخاني بعد استجوابه.

وأفادت صحيفة “الوطن” الموالية أن النيابة كانت قد قررت أمس إيداع ملف الدعوى المقامة ضد الخاني لدى محكمة بداية الجزاء لملاحقة المستجوب بجرم “التهويل وانتهاك حرمة الحياة الخاصة والذم الواقع على موظف ممن يمارسون السلطة العامة، سنداً لأحكام المواد ٣٧٦ عقوبات عام بدلالة القانون ١٧ لعام ٢٠١٢، والمادة ٢٣ من القانون ١٧ لعام ٢٠١٢”.

وأضافت بأن القضية سُجلت لدى محكمة بداية الجزاء الخامسة، لكن نظراً للعطلة القضائية تم اليوم جلب الخاني من سجن عدرا واستجوابه في محكمة بداية الجزاء السابعة المناوبة، وتم تأجيل جلسة المحكمة إلى تاريخ ٢٥ تشرين الأول القادم.

وأشارت الصحيفة الموالية إلى أنه في نهاية الجلسة التي تم فيها الاستجواب ظهر اليوم، تقدم الخاني بطلب إخلاء سبيل سيقوم القاضي بدراسته والبت فيه يوم غداً الخميس.

وكان قد استجوب وكيل النيابة العامة بدمشق يوم الإثنين الماضي، “الخاني”، وقرر سجنه على ذمة التحقيق حتى اليوم الأربعاء، بناء على الدعوى القضائية المرفوعة عليه من قبل حميه مندوب النظام في الأمم المتحدة، “بشار الجعفري”، بتهمة الذم والتشهير و”النيل من هيبة الدولة”.