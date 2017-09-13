إلقاء القبض على خليةٍ لـ (داعش) تُتاجر بالأطفال في جرابلس

سامي الرج: كلنا شركاء

أعلنت المؤسسة الأمنية في جرابلس اليوم الأربعاء (13 أيلول/سبتمبر)، إلقاء القبض على خليةٍ لتنظيم “داعش”، تمتهن خطف الأطفال والاتجار بهم.

وأفاد بيان للمؤسسة الأمنية في جرابلس بأن العملية جاءت “استكمالاً للحملة الأمنية التي أطلقتها المؤسسة الأمنية لمدينة جرابلس وريفها خلال الشهر الماضي، والتي كان أهم أهدافها إنشاء طوق أمني يغطي مدينة جرابلس وريفها ولتأمين المنطقة بشكل شبه كامل حرصاً على حماية المدنيين من غدر الأحزاب الانفصالية الكردية وخلايا تنظيم الدولة”.

وأشار إلى “ورود عدد من البلاغات من أهالي قرى ريف مدينة جرابلس عن وجود خلية تقوم ببيع الأطفال الذين تم خطفهم بحجة الدورات الشرعية والتدريب من المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش في كل من سوريا والعراق، كما أنها تقوم بطلب مبالغ مالية ضخمة من أهالي الأطفال الذين تم خطفهم في المناطق التي تم تحريرها من تنظيم داعش خلال السنة الماضية”.

وأردف البيان “بعد عمليات التحقيق المستمرة وبعد بحث ومراقبة طويلة، تمكنت المؤسسة الأمنية من تحديد مكان هذه الخلية المؤلفة من أربعة عناصر، وتم اعتقالهم، حيث تبين لنا انتمائهم لتنظيم داعش”، مشيراً إلى أنه “بعد الانتهاء من عمليات التحقيق سيتم عرضهم على المحكمة العسكرية وسينالون العقاب الذي يستحقونه”.