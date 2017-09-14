الإعلام الروسي يُزوِّر الحقائق في سوريا محاولاً تبرير جرائم بشار الأسد

سامي الرج: كلنا شركاء

تحاول وسائل إعلام روسية تشويه وتزييف الحقائق في سوريا، فيما تواصل أجهزة المخابرات في نظام بشار الأسد اعتقال مئات الآلاف من المدنيين في سجونها.

وكالة “سبوتنيك” الروسية نشرت قبل أيام خبراً عن اعتقال القوى الأمنية التابعة للأسد (738) شخصاً بتهمة التعامل مع الإرهاب، بينهم عدد من الفتيات يعملن على تسليم عناصر قوات النظام للفصائل العسكرية في سوريا، وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي.

وقالت الوكالة “إن وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد اعتقلت (20899) شخصاً من المطلوبين ومرتكبي الجرائم المتعددة منها الإرهاب والقتل والخطف، بينهم (738) شخصًا نتيجة جرم تعاملهم مع الإرهاب، مشيرةً إلى اعتقال عدد من الفتيات اللواتي يساعدن العصابات الإرهابية، ويعملن على تسليمهم شباب وجنود، بإغرائهم من خلال إقامة علاقات غرامية معهم”.

ويأتي هذا الترويج ونشر الأكاذيب على وسائل الإعلام الروسية، بالتزامن مع التحضيرات للجولة السادسة من مفاوضات أستانة التي ستعقد في الأيام القريبة القادمة، ومن المفترض أن يكون ملف المعتقلين في سجون نظام بشار الأسد المحور الرئيس فيها.

من جانبه، فضح الصحفي الأمريكي “أندرو فينبرغ” وكالة سبوتنيك في مقالٍ مطول نشر الشهر الماضي في مجلة (POLITICO MAGAZINE)، أكد فيه أن الوكالة تقوم بإعداد أخبار كاذبة تخدم الدعاية السياسية الروسية، وأن مهمتها نشر التضليل وزراعة الشكوك وليس تغطية الأخبار، وذلك بعد أن ترك العمل فيها بسبب تضليلها الإعلامي ونشرها للأكاذيب.

وقال الناشط الإعلامي “إسماعيل الرج” مدير صفحة (حلب الآن) لـ “كلنا شركاء”، إن معظم حالات الاعتقال التي يقوم بها نظام بشار الأسد وأفرعه الأمنيين تستهدف المدنيين وطلاب الجامعات من الشباب والفتيات، ومعظمهم لم يشاركوا في أحداث الثورة أو لم يغادروا مناطق سيطرة النظام في حلب طيلة السنوات الماضية، ومن يُتهم بالإرهاب يكون أحد أقاربه منتمٍ للجيش الحر أو شارك في الحراك السلمي بداية الثورة.

وأردف قائلاً: “نغطي أخبار مدينة حلب الخاضعة لسيطرة نظام الأسد ونتتبع ما تقوم به الحواجز العسكرية والقوات الأمنية في المدينة، ونحصل على معلومات من خلال مراسلين سريين في المناطق المحتلة بحلب، ودائماً ما تكون المعلومات التي تصل إلينا من المراسلين تفيد باعتقال المدنيين لقاء ابتزاز عائلاتهم وطلب فدية مالية مقابل الإفراج عنهم، أو اعتقال الشباب لزجهم في القوات التابعة لنظام الأسد ليشاركوا في القتال ضد أبناء بلدهم”.

وأضاف “الرج”، “الشبيحة يقومون بخطف الشباب وحتى البنات من الفئة المتوسطة وغالباً ما يتم خطفهم ووضعهم في سجون غير رسمية (مكاتب أو منازل) ويتم طلب فدية مالية من ذويهم، تتراوح بين خمسمائة ألف ليرة ومليوني ليرة”، مؤكداً أن “مدينة حلب المحتلة من قوات الأسد والميليشيات، تعيش حالة أشبه بمدن المافية، كل شيء فيها مستباح وأي شخص ممكن أن يتعرض للخطف أو الاعتقال ليتم عرضه على شاشات تلفزيون النظام على أنهم إرهابيون”.

ويعتبر معارضو النظام أن وسائل الإعلام الروسية تشارك في “سفك الدم السوري” من خلال السعي لتجميل صورة بشار الأسد والعمل بشكل مستمر إلى إخفاء حقيقة ما يرتكبه النظام والميليشيات المساندة له، من مجازر وانتهاكات وجرائم حرب في سوريا.