قوات النظام تعلن سيطرتها على 8 قرى شرق حمص

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أعلنت قوات النظام اليوم الأربعاء (13 أيلول/سبتمبر)، سيطرتها على 8 قرى في ريف حمص الشرقي، بعد معارك مع تنظيم “داعش”.

ونقلت صفحة “دمشق الآن” الموالية عن مصدر عسكري قوله إن قوات النظام بالتعاون مع “القوات الرديفة” (الميليشيات الموالية)، واصلت تقدمها على حساب تنظيم “داعش” في ريف حمص الشرقي، وسيطرت على قرى وبلدات (زغروتيّة، درويشيّة، لويبدة، غنيمان، أم صاج) بجبهة 12 كم وعمق 6 كم شمال منوّخ.

وأشار المصدر إلى مقتل عدد من عناصر تنظيم “داعش” وتدمير أسلحتهم وعتادهم، من ضمنها عربات مدّرعة وسيارات مزودة برشاشات مختلفة، لافتاً إلى أن وحدات الهندسة تقوم بإزالة وتفكيك الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها التنظيم على محاور التحرك وفي الطرقات والساحات.

كما سيطرت قوات النظام على قرية ومرصد عنق الهوى، وقرى (أم التبابين، والخان) وعلى عدد من التلال المحيطة بها في ريف حمص الشرقي، بحسب صفحة “دمشق الآن”.