د. أسعد الصالح: شهيد اللغم

د. أسعد الصالح: كلنا شركاء

إلى ذكرى الفقيد ابن أخي مهند والذي مات شاباً في انفجار لغم غادر في سورية (بداية شهر سبتمبر2017).

زرعوا الألغام حقداً===في طريق العابرينْ

كي ينال القتلُ عمراً===ضائعاً عند الكمينْ

حيث يغدو الورد عصفاً===ناشراً عطر الحنينْ

حيث أشلاءٌ تنادي===وبصوت الغاضبينْ:

أيها الإنسان غدرُك===وصمةٌ فوق الجبين

كانت الآفاق طهراً===خلقُ رب العالمين

لكن الإجرام عندك===شره دوماً سجين

مثلَ بركانٍ بأرضٍ===ثورةٌ في أي حين

من أتى للغم يمشي===لم يرَ الموت الدفين

داس أرض الغدر سهواً===حتفه في خطوتين

قد ترى الأقدارُ فيه===منقذاً للآخرين

لن يطال اللغمُ بعدَهْ===من شبابٍ لاحقين

هكذا حالُ المهند===بعد غدر الآثمين

من عرفتُ الخلقَ فيه===ونشوءَ الصالحين

جاءه الموت اغتيالاً===في مسير النازحين

كان مثلَ الورد غضاً===لم يحاربْ أو يعين

عصبةً سارت بقتل===في سبيل المجرمين

راح للموت بريئاً=== راجيا ً في يوم دين

أن ينالَ الحقَ فضلاً===من إلهٍ لا يهين

أدعو ربي يا مهند===بعد إدراك اليقين

أن تكون الخلدُ دارَك===مثل أصحاب اليمين

وستبقى في خيالي===باسماً كالياسمين

ربي خذ من كل طاغٍ===حق ذبح الآمنين

وارحم الموتى وصبِّر===أهلَهم، أنتَ المعين