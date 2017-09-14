د. أسعد الصالح: شهيد اللغم

د. أسعد الصالح: كلنا شركاء
إلى ذكرى الفقيد ابن أخي مهند والذي مات شاباً في انفجار لغم غادر في سورية (بداية شهر سبتمبر2017).
زرعوا الألغام حقداً===في طريق العابرينْ
كي ينال القتلُ عمراً===ضائعاً عند الكمينْ
حيث يغدو الورد عصفاً===ناشراً عطر الحنينْ
حيث أشلاءٌ تنادي===وبصوت الغاضبينْ:
أيها الإنسان غدرُك===وصمةٌ فوق الجبين
كانت الآفاق طهراً===خلقُ رب العالمين
لكن الإجرام عندك===شره دوماً سجين
مثلَ بركانٍ بأرضٍ===ثورةٌ في أي حين
من أتى للغم يمشي===لم يرَ الموت الدفين
داس أرض الغدر سهواً===حتفه في خطوتين
قد ترى الأقدارُ فيه===منقذاً للآخرين
لن يطال اللغمُ بعدَهْ===من شبابٍ لاحقين
هكذا حالُ المهند===بعد غدر الآثمين
من عرفتُ الخلقَ فيه===ونشوءَ الصالحين
جاءه الموت اغتيالاً===في مسير النازحين
كان مثلَ الورد غضاً===لم يحاربْ أو يعين
عصبةً سارت بقتل===في سبيل المجرمين
راح للموت بريئاً=== راجيا ً في يوم دين
أن ينالَ الحقَ فضلاً===من إلهٍ لا يهين
أدعو ربي يا مهند===بعد إدراك اليقين
أن تكون الخلدُ دارَك===مثل أصحاب اليمين
وستبقى في خيالي===باسماً كالياسمين
ربي خذ من كل طاغٍ===حق ذبح الآمنين
وارحم الموتى وصبِّر===أهلَهم، أنتَ المعين
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