جنوب دمشق المحاصر: رفضٌ قاطعٌ لكافة اتفاقات التهجير

محمد كساح: كلنا شركاء

خرج أبناء بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم جنوب دمشق المحاصرة، في مظاهرةٍ شعبيةٍ حاشدة في بلدة ببيلا يوم أمس الأربعاء رفضاً للاتفاقات الدولية الخاصة بمنطقة جنوب دمشق، تلاها اعتصام ليلي في بلدة يلدا.

وتضمنت الهتافات شعارات من قبيل “الشعب السوري واحد”، “مهما تقاتلنا مع بعض، الصلح علينا فرض، نحن أخوة على هالأرض”. وكُتب على اللافتات “نرفض ما يخصنا من اتفاق البلدات الأربع” و”لا وصاية لأحد علينا”.

وكانت صحيفة “الشرق الأوسط” قد كشفت أمس الأول الثلاثاء عن اتفاق تم عقده بين أنقرة وطهران برعاية روسية يقضي بسيطرة تركية على إدلب مقابل سيطرة إيرانية على جنوب دمشق وتوسيع منطقة السيدة زينب التي تُعد أهم وأكبر معاقل الميليشيات الشيعية الطائفية على رأسها لواء “أبو الفضل العباس”، وبالتالي تهجير سكان جنوب دمشق باتجاه الشمال السوري.

* تخوف

مصدر خاص في جنوب دمشق أكد لـ (كلنا شركاء) أن الفصائل والقوى الثورية تعمل على تحصيل اتفاق خفض التصعيد على غرار الغوطة الشرقية والجنوب السوري.

ونقل المصدر تخوف الثوار من انتهاز شيوخ بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم الظرف لاستكمال مشروع المصالحة مع النظام، لا سيما رئيس لجنة المصالحة في بلدة ببيلا الشيخ “أنس الطويل”، حيث لا يُوفّر الشيخ أنس منبراً إلّا ويُروّج فيه عن مشروع مُبادرة الـ 46 بنداً التي عرضها النظام على أبناء جنوب دمشق في مطلع هذا العام أثناء خوضها مفاوضات محلية معه.

وتتضمن مُبادرة الـ 46 بند سيطرة جزئية للنظام على البلدات، وإعادة المؤسسات الخدمية إليها، ورفع علم النظام عليها، كما تنص على تسجيل قوائم الأسلحة لضبطها وتسليمها لشعبة المخابرات العامة بعد زوال الخطر من تنظيم “داعش”، وإجراء لقاء تصالحي مع الميلشيات الشيعية المتواجدة في منطقة السيدة زينب، وفتح كامل الطريق من دمشق عبر ببيلا إلى منطقة السيدة زينب، وتسويات عامة وخاصة لشباب المنطقة.

* رفضٌ قاطع

(كلنا شركاء) حصلت أمس الأربعاء على نسخة بيان صدر صباحاً عن الفصائل العسكرية في جنوب دمشق، وقع عليه جيش الإسلام وفرقة دمشق وجيش الأبابيل وحركة أحرار الشام الإسلامية وكتائب أكناف بيت المقدس ولواء شام الرسول، حيث أكد الموقعون رفضهم لكافة الاتفاقيات التي من شأنها التهجير القسري لقاطني منطقة جنوب دمشق المحاصرة.

وأكدت الفصائل العسكرية وفعاليات المجتمع المدني في بلدات جنوب دمشق، في بيان آخر، رفضها إقحام البلدات في الاتفاق الصادر عن اللجنة السياسية في المنطقة بتاريخ 31 آذار/مارس الماضي، رقم 11، وكذلك البيان الصادر عن منطقة جنوب دمشق بتاريخ 12 نيسان/أبريل الماضي.

وأدان الموقعون على البيان بشدة إدراج بلدات جنوب دمشق ضمن اتفاق البلدات الأربع تحت أي بند، ونفت أي توكيل لأحد ليفاوض على المنطقة بشأن هذا الاتفاق.

كما أكد الموقعون على البيان تمسكهم بأرضهم والدفاع عنها، ورفضهم التهجير القسري، مشيرين إلى أن شؤون التفاوض بأمر المنطقة يقوم عليه التجمعات المدنية والتشكيلات العسكرية العاملة في المنطقة.

وأعلنوا رفضهم أي وصاية من طرفي الاتفاق (جبهة النصرة، وحزب الله) على منطقة جنوب العاصمة، وطالبوا الأمم المتحدة بدور إيجابي لمنع التهجير القسري والتغيير الديمغرافي على أساس طائفي.

وكانت المنطقة انتفضت بوجه اتفاق البلدات الأربع المُبرم بين إيران وهيئة تحرير الشام برعاية قطرية في مطلع الشهر الرابع من هذا العام.

مصدر آخر قال لـ (كلنا شركاء) إنّ اتفاق البلدات الأربع يُفرض على منطقة جنوب دمشق بناءً على سيطرة هيئة تحرير الشام “النصرة سابقاً” على واحد كيلو متر مربع غربي مخيم اليرموك، وهي مُحاصرة من مقاتلي تنظيم “داعش” من جهة وقوات النظام والميليشيات المُساندة له من جهة أخرى، لا سيما الهيئة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة.

واستهجن المصدر كيف يُمكن ربط مصير منطقة بأكملها بذريعة وجود أقل من مائة مقاتل يتبعون لهيئة تحرير الشام!، وأردف قائلاً “الطموح الإيراني في السيطرة على جنوب دمشق ليس وليد اليوم، ويندرج ضمن خطة مُبيّتة بدأت إيران تنفيذها منذ انطلاق الثورة السورية”.

ونوّه إلى أن ساكني منطقة جنوب دمشق “مدن الحجر الأسود والسبينة والذيابية والحسينية، وبلدات البويضة وحجيرة ويلدا وببيلا وبيت سحم، وأحياء القدم والتضامن والعسالي، ومخيم اليرموك” كانوا قبل عام 2012 أكثر من مليون ونصف نسمة، بينما لا يتجاوز عدد هذا العام مائتي ألف نسمة، وتم تهجير أهلها بالقصف والدمار والعنف والحصار المُمنهج.

في ذات السياق طالب مجلس محافظة دمشق الحرة عبر بيان نشره أمس، المجتمع الدولي ومُنظمات الأمم المتحدة والمُنظمات الإنسانية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه منطقة جنوب دمشق وعدم الانجرار وراء مساعي “نظام الأسد” في قمع الأصوات المُطالبة بالحرية والعدالة.

وبين خفض التصعيد مطلب الثوار واتفاق البلدات الأربع المفروض خارجياً والعودة لمُبادرة الـ 46 بنداً المعروضة من النظام، يقف أبناء جنوب دمشق حائرين يترقبون مُخرجات اجتماع “أستانة 6” لعلّه يقضي ببقاء الحال على ما هو عليه كهدنة مؤقتة غير مشروطة لحين إيجاد حل شامل لكامل الأراضي السورية.