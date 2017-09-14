مفاوضات أستانا 6 تنطلق اليوم وسط أنباء على منطقة خفض تصعيد في إدلب

كلنا شركاء:رصد
تنطلق اليوم الخميس جولة مفاوضات أستانا 6 بمشاركة وفود الدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران، التي عقدت اجتماعاً فنياً قبيل انطلاق الجولة السادسة من محادثات أستانا التي تستمر ليومين.
وأفادت مصادر بأن المفاوضات ستشهد عدداً من الاجتماعات الثنائية ومتعددة الأطراف بين ممثلي الأزمة السورية والدول الثلاث الضامنة والدول المراقبة.
وبحسب العربية، كشفت المصادر إلى احتمال “توسيع عملية أستانة بضم بلدان مراقبة جديدة من منطقة الشرق الأوسط”، والاتفاق حول إقامة منطقة لخفض التصعيد في ريف إدلب وحجم القوات التي ستتولى الرقابة على وقف إطلاق النار وتحديد أنشطتها، وإنشاء مركز تنسيق مشترك وفريق عمل لبحث ملف المعتقلين والأسرى والبحث عن المفقودين.
وقال المصدر إنه من المرتقب أن يتم الإعلان عن ذلك خلال الجولة السادسة من مفاوضات أستانا التي تنطلق غدا الخميس، مضيفا أن الرقابة على منطقة خفض التصعيد في إدلب ستقوم بها روسيا وتركيا وإيران.
وصول الوفود
ووصل وفد النظام السوري برئاسة بشار الجعفري، ومن المنتظر أن يصل وفد المعارضة إلى أستانا في وقت مبكر اليوم الخميس، ويزيد عدد الوفد عن عشرين شخصا، وتشارك فيه فصائل للمرة الأولى.
وقال رئيس اللجنة القانونية في الوفد ياسر الفرحان إن المشاركين يمثلون مختلف المناطق والجبهات، ويتوزعون إلى لجان حسب الاختصاص والمهام، ويترأس الوفد العميد أحمد بري، بحسب ما ذكرت الجزيرة نت.
وأشار الفرحان إلى أن الوفد “يضم كبرى الفصائل: أحرار الشام، وفيلق الشام، وجيش الإسلام الفرقة الساحلية الأولى والثانية، وحركة تحرير وطن”، إضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية والقانونية.
من جهته، ذكر مراسل الجزيرة في أستانا عمر خشرم أن الاجتماع الفني اليوم حدد أدق التفاصيل في المرحلة المقبلة بشأن وقف إطلاق النار والوضع في مناطق خفض التصعيد الأربع، وتم تحديد دور كل دولة من الدول الضامنة، في ما لو تم حدوث انتهاكات لوقف إطلاق النار.
وأضاف أن اجتماعات اليوم الخميس ستبحث ما تم الاتفاق عليه اليوم، ووضع الصيغة النهائية للاتفاقات المتوقعة التي سيعلن عنها الجمعة، وأهمها الإعلان عن اتفاق تام عن مناطق خفض التصعيد وتبادل الأسرى، وآليات إيصال المساعدات وتوزيع أدوار الدول الضامنة.
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