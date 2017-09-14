مفاوضات أستانا 6 تنطلق اليوم وسط أنباء على منطقة خفض تصعيد في إدلب

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تنطلق اليوم الخميس جولة مفاوضات أستانا 6 بمشاركة وفود الدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران، التي عقدت اجتماعاً فنياً قبيل انطلاق الجولة السادسة من محادثات أستانا التي تستمر ليومين. وأفادت مصادر بأن المفاوضات ستشهد عدداً من الاجتماعات الثنائية ومتعددة الأطراف بين ممثلي الأزمة السورية والدول الثلاث الضامنة والدول المراقبة. وبحسب العربية، كشفت المصادر إلى احتمال “توسيع عملية أستانة بضم بلدان مراقبة جديدة من منطقة الشرق الأوسط”، والاتفاق حول إقامة منطقة لخفض التصعيد في ريف إدلب وحجم القوات التي ستتولى الرقابة على وقف إطلاق النار وتحديد أنشطتها، وإنشاء مركز تنسيق مشترك وفريق عمل لبحث ملف المعتقلين والأسرى والبحث عن المفقودين.

وهذا ما نقلته أيضاً وكالة إنترفاكس الروسية عن مصدر مقرب من المفاوضات السورية في العاصمة الكزاخية أستانا توصُّل الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا إلى تفاهمات بخصوص منطقة خفض التصعيد الرابعة في إدلب.