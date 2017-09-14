صفقة (داعش) و(حزب الله) اكتملت والأخير يتسلّم أسيراً

وهيب اللوزي: كلنا شركاء

أعلنت ميليشيا حزب الله اللبناني مساء أمس الأربعاء 13 أيلول/سبتمبر، عن تسلمها أسيراً لدى تنظيم “داعش”، ضمن الاتفاق المبرم بين الطرفين، في الوقت الذي وصلت القافلة التي تضم عناصر التنظيم الذين غادروا الحدود السورية اللبنانية، إلى مناطق سيطرة التنظيم في دير الزور، وبذلك يكون الاتفاق بين الطرفين قد اكتمل.

وأكد “الإعلام الحربي المركزي” التابع لميليشيا حزب الله، استلام الميليشيا لـ “أحمد معتوق”، ابن بلدة “صير الغربية” اللبنانية، والذي أسره تنظيم “داعش” في وقت سابق في محيط حقل أرك بريف حمص الشرقي، وظهر في أحد إصدارات وكالة “أعماق” المقربة من التنظيم، ثم تم الاتفاق على إطلاق سراحه ضمن صفقة إخلاء مقاتلي “داعش” في القلمون الغربي إلى دير الزور.

وأشار المصدر إلى وصول الأسير “معتوق” إلى منطقة النبطية في جنوب لبنان بعد دخوله الحدود اللبنانية فجراً عبر معبر جوسي_ القصير الحدودي، على أن يصل في وقت لاحق إلى بلدته صير الغربية.

ونقلت وكالة “رويترز” عن قائد في التحالف العسكري الذي يقاتل دعماً للنظام قوله إن حافلات تقل مقاتلي تنظيم “داعش” وصلت إلى منطقة يسيطر عليها التنظيم في محافظة دير الزور يوم أمس الأربعاء، وذلك في مقابل إطلاق سراح أسير من ميليشيا حزب الله اللبنانية الشيعية لدى التنظيم.

وسمح النظام وحزب الله لقافلة من نحو 300 مقاتل و300 من أقاربهم بمغادرة جيب على الحدود السورية اللبنانية بعد هجوم هناك الشهر الماضي. وهي المرة الأولى التي يوافق فيها التنظيم علانية على إجلاء مقاتليه من منطقة كان يسيطر عليها.

وقال القائد العسكري في التحالف المؤيد للنظام إن الاتفاق قد اكتمل. وأضاف أن الحافلات اتخذت طريقاً بين بلدة السخنة ودير الزور وهو طريق رئيسي سيطرت عليه قوات النظام وميليشياته في الأيام الأخيرة. وأضاف أن المقاتلين سلموا على هذا الطريق سجين حزب الله في مقابل من تم إجلاؤهم.

وكانت قد استعاد ميليشيا حزب الله رفات بعض مقاتليها الذين قتلوا في سوريا ضمن الاتفاق. وشمل الاتفاق أيضا استعادة جثامين تسعة جنود لبنانيين أسرهم التنظيم في 2014.