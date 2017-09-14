(داعش) يخسر مواقع جديدة في ريف حمص الشرقي

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أعلنت قوات النظام وميليشياته أمس الأربعاء 13 أيلول/سبتمبر، سيطرتها على 14 قريةً في ريف حمص الشرقي، بعد معارك مع تنظيم “داعش”.

وأفاد “الإعلام الحربي المركزي” التابع لميليشيا حزب الله اللبناني، بأن قوات النظام وميليشيات سيطرت أمس على 14 قرية و6 تلال في ريف حمص الشرقي، بمساحة 90كم2، بعد أن انسحب تنظيم “داعش” من قرى (أم رجم ـ مزرعة نزال ـ شليلات ـ العمودية ـ الهوية ـ رسم الصوانة ـ مركز الأعلاف).

ونقلت صفحة “دمشق الآن” الموالية عن مصدر عسكري قوله إن قوات النظام بالتعاون مع “القوات الرديفة” (الميليشيات الموالية)، واصلت تقدمها على حساب تنظيم “داعش” في ريف حمص الشرقي، وسيطرت أمس على قرى وبلدات (زغروتيّة، درويشيّة، لويبدة، غنيمان، أم صاج) بجبهة 12 كم وعمق 6 كم شمال منوّخ.

وأشار المصدر إلى مقتل عدد من عناصر تنظيم “داعش” وتدمير أسلحتهم وعتادهم، من ضمنها عربات مدّرعة وسيارات مزودة برشاشات مختلفة، لافتاً إلى أن وحدات الهندسة تقوم بإزالة وتفكيك الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها التنظيم على محاور التحرك وفي الطرقات والساحات.

كما سيطرت قوات النظام على قرية ومرصد عنق الهوى، وقرى (أم التبابين، والخان) وعلى عدد من التلال المحيطة بها في ريف حمص الشرقي، بحسب صفحة “دمشق الآن”.

ومن جهته، أعلن تنظيم “داعش” أمس مقتل 7 عناصر من قوات النظام، خلال مواجهات مع مقاتلي التنظيم في قرية غنيمان بريف حمص الشرقي، بينهم ضابط برتبة مقدم يُدعى “محمد العلي”.

وأشارت تنسيقية مدينة تدمر إلى أن التنظيم صدّ مساء أمس هجوماً جديداً للميليشيات الإيرانية على منطقة “وادي النقش” شمال منطقة حميمة شرق مدينة تدمر، وقتل عدة عناصر.