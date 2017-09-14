(تحرير الشام) تنفي اجتماعها بوفدٍ روسي

رشا دالاتي: كلنا شركاء

نفت هيئة تحرير الشام، مساء أمس الأربعاء 13 أيلول/سبتمبر، الأنباء التي تحدثت عن لقاء وفدٍ من هيئة تحرير الشام، مع وفدٍ روسيٍ في ريف حماة للتفاوض.

ونقلت وكالة “إباء” المقربة من هيئة تحرير الشام، عن مصدر مسؤول في الهيئة نفيه صحة الأخبار الواردة حيال جلوس لجنة من الهيئة مع نظيرتها من الروس.

وعزى المصدر تلك الإشاعات لـ “التغطية على المكائد والمؤامرت التي يخوضها اليوم من يجلس مع المحتل ويفاوضه على بلده وشعبه في الأستانة”، على حد تعبيره.

وكان الدكتور “أيمن هاروش” المقرب من حركة أحرار الشام الإسلامية، قال في تدوينة على قناته في “تلغرام” أمس، إن “النصرة (هيئة تحرير الشام) منذ يومين تعقد لقاءات مع وفد روسي في بيت أحمد الدرويش في أبي دالة (الخاضعة لسيطرة النظام في ريف حماة الشرقي)”.

وأردف هاروش “الاجتماع تحت الأضواء وعلى العلن خيانة أما في السر والخفاء أمانة”، متسائلاً “أليست هذه خيانة وبيع لدماء الشهداء على قواعدهم”.

وتزامن الأنباء عن لقاء الهيئة بالوفد الروسي، مع انتشار القوات الروسية في ريف حماة الشمالي أمس، كما شهدت قرية أبو دالي في ريف حماة الشرقي على تخوم ريف إدلب الجنوبي، زيارات لعناصر الشرطة الروسية أمس.