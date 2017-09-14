انهيارٌ أرضيٌ في حي المزة بدمشق

معتصم الطويل: كلنا شركاء

تسبب انهيارٌ أرضيٌ في حي المزة 86 في العاصمة دمشق، فجر اليوم الخميس (14 أيلول/سبتمبر)، بأضرارٍ مادية، دون وقوع إصابات.

ونقلت وكالة أنباء النظام الرسمية “سانا” عن مصدر في قيادة شرطة دمشق قوله إن انهياراً أرضياً وقع بعد منتصف الليلة الماضية في الشارع الواقع خلف ملحمة البتول جانب مدخل الشاعر في حي المزة 86.

وأشار المصدر إلى أن الانهيار تسبب بحدوث حفرة انهدامية بعمق 10 أمتار وعرض 5 أمتار وطول 8 أمتار. وأدى إلى أضرار مادية دون إصابات بين المواطنين، دون أن يوضح المصدر سبب الانهيار.

ونشرت صفحات موالية للنظام صوراً وتسجيلاً مصوراً لمكان الانهيار أكد فيه المصور أن الحفرة ابتلعت سيارة واحدة دون وقوع إصابات.