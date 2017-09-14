ياسر عبد الرحيم: مسار (أستانة) عسكري والعملية السياسية اختصاص (جنيف)

وليد غانم: كلنا شركاء

أكد الرائد “ياسر عبد الرحيم” الناطق العسكري باسم وفد فصائل الثورة في “أستانة”، أن أعضاء الوفد اتفقوا على تلبية مطالب الشعب السوري، مشيراً إلى أن مسار “أستانة” مسار عسكري، وأما العملية السياسية فهي من اختصاص مؤتمر “جنيف”.

وقال “عبد الرحيم” في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه في “تويتر”، إنه “تم اتفاق بين كافة أعضاء الوفد على مطالب الشعب السوري الحر، وأن تكون مناطق خفض التصعيد في الشمال والجنوب والوسط تحت مظلة واحدة وفق مقررات أستانة”.

وأشار إلى أن وفد الثورة العسكري طالب بأن تكون منطقة جنوب دمشق ضمن مناطق (خفض التصعيد)، وأكد الوفد أن “إجراءات بناء الثقة وفق القرار ٢٢٤٥ المتضمنة وقف إطلاق النار وفك الحصار وإدخال المساعدات والافراج عن كافة المعتقلين، من الأولويات”.

وشدد الوفد على أن “مسار الأستانة هو مسار عسكري وكل ما يتعلق بالعملية السياسية فهو من اختصاص مؤتمر جنيف”، مشيراً إلى أن “عودة المهجرين إلى مناطقهم من أسس اتفاقية خفض التصعيد، ويطالب الوفد بتطبيقها”، بحسب الناطق العسكري باسم وفد فصائل الثورة.

كما أكد “عبد الرحيم” على أن “ثوابتنا ومطالبنا لم ولن نتخلى عنها في مؤتمر أستانة، ومستعدون لتلقي أي مقترح من أي شخص يخص مصلحة سوريا ويخدم قضيتنا لطرحه في المؤتمر”.