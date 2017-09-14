رئيس كازاخستان: مستعدون لإرسال قوات سلام إلى سوريا

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أعرب رئيس كازاخستان اليوم الخميس، عن استعداد بلاده لإرسال قوات سلام إلى سوريا إذا وافق مجلس الأمن على ذلك.

وجاء ذلك في جولة مفاوضات “أستانة 6” التي بدأت اليوم الخميس بعد مشاورات تمهيدية بين الدول الضامنة، روسيا وتركيا وإيران.

ونقل موقع “العربية” عن مصادر دبلوماسية قولها إن المفاوضات ستشهد عدداً من الاجتماعات الثنائية ومتعددة الأطراف بين ممثلي الأزمة السورية والدول الثلاث الضامنة والدول المراقبة.

وكانت مصادر قد كشفت سابقاً احتمال “توسيع عملية أستانة بضم بلدان مراقبة جديدة من منطقة الشرق الأوسط”، والاتفاق حول إقامة منطقة لخفض التصعيد في ريف إدلب وحجم القوات التي ستتولى الرقابة على وقف إطلاق النار وتحديد أنشطتها، وإنشاء مركز تنسيق مشترك وفريق عمل لبحث ملف المعتقلين والأسرى والبحث عن المفقودين.

وكانت وفود الدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران، عقدت اجتماعاً فنياً قبيل انطلاق الجولة السادسة من محادثات أستانة التي تستمر ليومين، بحثوا فيه ملفات شائكة أهمها الوضع في إدلب، وسط حديث عن عملية عسكرية تركية مع كتائب الثوار لطرد “جبهة النصرة”.