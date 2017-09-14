(الجبهة الوطنية لتحرير سوريا): (أستانة) منبرٌ لتضييع حقوق الشعب السوري

فؤاد الصافي: كلنا شركاء

هاجمت الجبهة الوطنية لتحرير سوريا، اليوم الخميس، مؤتمر أستانة، والوفد المفاوض، وأكدت رفضها لكل مؤتمر يكرّس تهجير الشعب السوري، ومعلنةً رفضها لأي نتائج أو مقررات يتم التوصل إليها في مؤتمر “أستانة 6” ولا تحقق تطلعات الشعب السوري.

وترى الجبهة الوطنية لتحرير سوريا، بحسب بيان نشرته اليوم على صفحتها في “فيسبوك”، أن اتفاقات الصلح التي تحدث ما هي إلا وسائل لخداع البسطاء من الشعب السوري، كما لا ترى في مؤتمر أستانة إلا منبراً لتضييع حقوق الشعب السوري، مشيرةً إلى أن كافة أجندات المؤتمرات الدولية حتى اليوم، وفي مقدمتها سلسلة مؤتمرات أستانة، لم تُنجز أي أمر سوى تحصين النظام وحمايته على حساب حماية الشعب وتحقيق مصالحه.

وأكدت الجبهة رفضها “المزيد من المتاجرة بدماء السوريين عبر المؤتمرات والمنصات التي تنعقد كلها لتكريس تهجير شعبنا وانتزاع حقوقه وإضاعة مكتسبات الأحرار”.

واعتبرت الجبهة في بيانها أن “مؤتمر أستانة قد أصبح خالياً من مضمونه، ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره خطوة إيجابية لمناصرة مطالب الشعب السوري في الحرية والعدالة”.

كما اعتبرت الجبهة نفسها غير معنية بأية نتائج أو مقررات يتم التوصل إليها في مؤتمر “أستانة 6″، “بين ممثلي الدول الإقليمية وممثلي أجندات ومصالح هذه الدولي وغيرها ممن يحملون الجنسية السورية، في حال تتعارض مع أهداف ومبادئ وثوابت الثورة السورية المباركة، ولا تلبي طموحات الشعب السوري”، بحسب البيان.