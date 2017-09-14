صواريخ (كاليبر) تستهدف مواقع لـ (داعش) في دير الزور

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس (14 أيلول/سبتمبر)، أن غواصتين وجهتا ضربةً صاروخيةً بصواريخ “كاليبر” المجنحة إلى مواقع تنظيم “داعش” بالقرب من دير الزور.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية: “يوم 14 سبتمبر/أيلول قامت غواصتا (فيليكي نوفغورود) و(كولبينو) من مشروع 636.6، الموجودتان بالجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط، بتوجيه ضربة بصواريخ (كاليبر) المجنحة من تحت سطح الماء، إلى مواقع هامة تابعة لتنظيم داعش في سوريا”.

وأوضحت الوزارة أنه تم إطلاق 7 صواريخ على مواقع الإرهابيين على بعد ما بين 500 و670 كلم، وأكدت بيانات المراقبة الموضوعية إصابة كافة الأهداف، بحسب البيان.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن الصواريخ “استهدفت مراكز القيادة والاتصال ومستودعات للسلاح والذخائر تابعة لمسلحي داعش في مناطق تحت سيطرتهم جنوب شرقي دير الزور”.

وتساند القوات الروسية قوات النظام وميليشياته في تقدمها بدير الزور، فقد أعلنت الأخيرة اليوم سيطرتها على “جامعة الجزيرة” والمزارع المحيطة بها من جهة “البغيلية” شمال غرب مدينة دير الزور، إضافة إلى سيطرتها على “تل كروم” و”كتيبة ضامن” في ريف دير الزور الجنوبي، بعد انسحاب تنظيم “داعش” منها.