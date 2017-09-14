محلي (حي القدم) الدمشقي: المفاوضات مع النظام لم تُفضِ لاتفاقيةٍ مؤكدةٍ بعد

فؤاد الصافي: كلنا شركاء

أكد المجلس المحلي لحي القدم الدمشقي، رفضه التهجير القسري والتغيير الديمغرافي، مشيراً إلى أن المفاوضات مع النظام لم تصل إلى اتفاقية مؤكدة حتى الآن.

وأصدر المجلس المحلي لحي القدم، اليوم الخميس (14 أيلول/سبتمبر) توضيحاً لما يتم تناقله وتداوله بشأن مصير الحي وثواره، مبيناً أن “ما تم إلى الآن من مفاوضات مع قوات النظام لم يثبت على اتفاقية مؤكدة”.

وأضاف “موقفنا كان ومازال الثبات والتمسك بالأرض ورفض التهجير القسري والتغيير الديموغرافي رغم ما نتعرض له من ضغوط”.

وأشار البيان إلى أن “المجلس المحلي في حي القدم الدمشقي هو منظمة مدنية مهمتها رعاية شؤون ومصالح أهل الحي وسكانه، ونؤكد أننا على عهدنا وعلى رأس عملنا حتى يأذن الله بالفرج والنصر”.

ودعا المجلس في بيانه “الفصائل والأفراد من ثوار الحي والقوى العاملة في حي القدم الدمشقي، أن يتحملوا مسؤولياتهم وأن يكونوا عند حسن ظن أهلهم ومن حملهم هذه الأمانة”.

وطالب بـ “اعتماد أخبار الحي من صفحة المجلس المحلي وناشطيه فقط، فهم الجهة الرسمية المخولة بالنشر عما يجري في الحي”، بحسب البيان.