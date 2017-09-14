(البنيان المرصوص) تلاحق تجار ومروجي المخدرات في درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

شنّت غرفة عمليات (البنيان المرصوص) صباح اليوم الخميس 14 أيلول/سبتمبر، حملة اعتقالاتٍ في أحياء درعا البلد، ترافقت باشتباكات.

ونشرت غرفة العمليات صوراً لحملة الاعتقالات وقالت إنها استهدفت تجار ومروجي المخدرات في أحياء درعا البلد المحررة.

وقال الناشط هاني العمري لـ (كلنا شركاء)، إن غرفة عمليات (البنيان المرصوص) داهمت صباح اليوم عدداً من مقار المتهمين بتجارة وترويج المخدرات في أحياء درعا البلد، وأدى ذلك لحدوث اشتباكات بين مقاتلي الغرفة من جهة والمجموعة المتهة بتجارة وترويج المخدرات من جهة أخرى، ما أدى إلى مقتل أحد المتهمين ويُدعى (مؤمن النجار)، وإصابة اثنين من مقاتلي (البنيان المرصوص).

وأضاف العمري أن غرفة العمليات نشرت صوراً للمواد المخدرة المصادرة، مشيراً إلى أن حملتها أتت بالتنسيق مع محكمة (دار العدل) في حوران، استكمالاً لحملة تقوم بها كتائب الثوار منذ الإعلان عن هدنة 9 تموز/يوليو الماضي، فعدد المعتقلين تجاوز المئة شخص من المتهمين بتجارة المخدرات والترويج لها في المناطق المحررة من درعا.