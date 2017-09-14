ضبط شحنة أسلحة قادمة من مناطق النظام في مخيم (الرقبان)

إياس العمر: كلنا شركاء

أعلن “جيش أحرار العشائر” اليوم الخميس 14 أيلول/سبتمبر، عن ضبط مقاتليه شحنة أسلحة داخل مخيم (الرقبان) للنازحين السورين على الحدود السورية الأردنية، مخفية في (صهريج) مياه مخصص لنقل مياه الشرب لسكان المخيم.

وقال محمد عدنان، الناطق باسم “الجيش” لـ (كلنا شركاء) إن دورية أمنية من الدوريات التي يقوم بها جيش (أحرار العشائر) في مخيم (الرقبان) ومحيطه تمكنت من إلقاء القبض على (صهريج) مياه محمل، بداخله عدد من الأسلحة المتوسطة والخفيفة كانت قادمةً من مناطق سيطرة النظام والمليشيات الإيرانية.

وأشار المصدر إلى النظام يحاول إضفاء الصبغة العسكرية على قاطني المخيم المدنيين، ما يعطيه الذريعة لقصف المخيم وإرهاب المدنيين وإجبارهم على الرحيل من المخيم إلى مناطق سيطرته.

وألقى “جيش أحرار العشائر” القبض على سائق الصهريج ومعاونه واعترفوا بأن الشحنة قادمة من مناطق سيطرة النظام والمليشيات، لتهديد أمن المخيم كما اعترفوا بأن النظام هو من كان يزود تنظيم (داعش) بالأسلحة والذخائر بهذه الكيفية في البادية السورية منذ فترة طويلة، بحسب الناطق باسم “الجيش”.

وتتألف من (قاعدة إطلاق قذائف هاون عيار 120 مم، و20 قذيفة عيار 120 مم، ومدفع هاون عيار 82 مم مع 25 قذيفة له، ورشاشين متوسطين من نوع “دوشكا”، ومدفع (ب 9)، وقاعدة إطلاق صواريخ مع صاروخين، وقاذف (آر بي جي).

وكانت كتائب الثوار أجلت أكثر من سبعة آلاف نازحٍ من مخيم (الحدلات) في البادية السورية إلى مخيم (الرقبان)، بعد استهداف الطيران الحربي لمحيط المخيم أكثر من مرة، قبل أن تتمكن قوات النظام والميلشيات الموالية له من السيطرة عليه قبل نحو أسبوع.