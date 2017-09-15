من الصحافة الاسرائيلية: إسرائيل تلعب دورا محوريا في سوريا

كلنا شركاء: معاريف- الجزيرة

قال الكاتب اليميني الإسرائيلي نداف هعتسني في مقاله على صحيفة معاريف إن إسرائيل تلعب دورا أساسيا في الواقع الجغرافي السياسي خلف الحدود مع سوريا، وأصبحت لاعبا عظيم الأهمية فيما وصفها الكاتب الفوضى السورية.

وأضاف: صحيح أن هذه السياسة الإسرائيلية داخل الأراضي السورية تسير على حبل دقيق جدا، وتحتمل مخاطرة شديدة، لكنها تنجح في التأثير بعمق على ما يجري فيها، ومن ذلك ما ينسب لإسرائيل مهاجمتها بشكل منهجي ودوري للجيوش والمجموعات المسلحة المدعومة من روسيا، وهي جيشا سوريا وإيران ومليشيات حزب الله.

وأوضح هعتسني أن الأطراف المعادية تصدر تهديداتها ضد إسرائيل ردا على قصفها مواقعهم وقوافلهم التسليحية، لكن إسرائيل تدرك أن الأطراف باتت تقبل بقواعد اللعبة، دون قدرة على الرد على الهجمات ضدها.

خط أحمر

وأضاف أن روسيا، التي تمنحهم السلاح والقذائف، التزمت الصمت أمام الهجمات الإسرائيلية التي بلغت العشرات، مشيرا إلى أن إسرائيل رسمت منذ اندلاع الحرب السورية خطا أحمر يستهدف كل محاولة للتسلح، وعدم منح أعدائها فرصة البقاء والتمركز في الحدود المجاورة لها، وكأن الأطراف الفاعلة في سوريا قبلت هذا الخط الأحمر.

وأشار هعتسني إلى أنه رغم أن الولايات المتحدة بقيادة الرئيس دونالد ترمب تظهر شللا في العمل داخل الملف السوري، فإنها في المحصلة مؤيدة للسياسة الإسرائيلية في سوريا، حتى روسيا، فإن الرئيس فلاديمير بوتين يرحب دائما برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وختم بالقول: وصلت السياسة الإسرائيلية في سوريا حدا تعلن فيه دون مواربة أن كل من ينقل سلاحا ضد إسرائيل سوف يتلقى الضربات، ومن يقترب من المناطق الحدودية في الجولان سيتلقى ضربات أكثر، صحيح أن هذه أعمال خطيرة لكنها تنجح، لأن البدائل عنها سوف تكون أخطر بكثير.