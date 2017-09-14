القاضي يرفض التماس (النمس) لإخلاء سبيله

معتصم الطويل: كلنا شركاء

رفض قاضي بداية الجزاء اليوم الخميس، طلب إخلاء سبيل الممثل مصطفى الخاني المعروف بلقب (النمس)، الذي تقدم به بعد استجوابه في محكمة بداية الجزاء السابعة في دمشق يوم أمس.

واستأنف محامي (الخاني) استئناف قرار إخلاء سبيل مصطفى الخاني وتحويله للمحكمة المختصة للبت بأمره خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ الاستئناف ونظراً لعطلة نهاية الأسبوع تم تأجيل البت في القرار إلى يوم الأحد القادم، بحسب مصدرٍ إعلاميٍّ موالٍ للنظام.

وكانت النيابة العامة بدمشق قررت الثلاثاء إيداع ملف الدعوى المقامة ضد الخاني لدى محكمة بداية الجزاء لملاحقة المستجوب بجرم “التهويل وانتهاك حرمة الحياة الخاصة والذم الواقع على موظف ممن يمارسون السلطة العامة، سنداً لأحكام المواد ٣٧٦ عقوبات عام بدلالة القانون ١٧ لعام ٢٠١٢، والمادة ٢٣ من القانون ١٧ لعام ٢٠١٢”.

وسُجلت القضية لدى محكمة بداية الجزاء الخامسة، ونظراً للعطلة القضائية اقتيد الخاني من سجن عدرا واستجوب في محكمة بداية الجزاء السابعة المناوبة، وتم تأجيل جلسة المحكمة إلى تاريخ ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر القادم.

وكان قد استجوب وكيل النيابة العامة بدمشق يوم الإثنين الماضي، “الخاني”، وقرر سجنه على ذمة التحقيق حتى الأربعاء، بناء على الدعوى القضائية المرفوعة عليه من قبل مندوب النظام في الأمم المتحدة، “بشار الجعفري”، بتهمة الذم والتشهير و”النيل من هيبة الدولة”.