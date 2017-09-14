د. يحيى العريضي: دي مستورا أبدى اعتذاره عن تصريحاتٍ حول خسارة المعارضة

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قال الدكتور يحيى العريضي عضو اللجنة الإعلامية لوفد الهيئة العليا للمفاوضات إن المبعوث الأممي إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، أبدى “اعتذاره” عن تصريحات سابقة حول ضرورة اعتراف المعارضة بخسارتها للحرب، موضحا أنه كان يقصد عدم وجود أي طرف منتصر.

وأضاف “العريضي” في تصريحٍ لوكالة سمارت، إن المبعوث الأممي أوضح أنه كان يقصد بأن النظام يجب ألا يعتبر نفسه منتصرا بسيطرته على دير الزور، حيث أن القضية السورية وصلت إلى مرحلة لا يمكن أن يعتبر فيها أي طرف منتصرا على الآخر، وفق قوله.

وأشار “العريضي” أنهم سلموا المبعوث الأممي رسائل حول استخدام النظام المعتقلين كرهائن للضغط على السوريين، إضافة لرسائل تتعلق برفض بقاء بشار الأسد في الحكم، وموضوع إيقاف المساعدات الأممية عن اللاجئين السوريين في لبنان.

ولفت عضو وفد الهيئة العليا أنهم أبلغوا “دي ميستورا” برفضهم “التام” لسيطرة ميليشيات تساند النظام على جنوب دمشق، مشدداً أنه لا يمكن إخلاء المنطقة ضمن “عملية تطهير عرقي”.

وكان المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات، الدكتور رياض حجاب، قال في وقتٍ سابقٍ هذا الشهر إن “تصريحات دي مستورا تعكس هزيمة الوساطة الأممية في إنفاذ قرارات مجلس الأمن، واحترام التزاماتها أمام المجتمع الدولي”، مضيفاً أنه “مرة بعد أخرى يورط نفسه بتصريحات غير مدروسة، تعزز دعوتنا لطرح أممي جديد إزاء القضية السورية”.

وكان دي مستورا قال من جنيف قبل نحو أسبوع، إن على المعارضة السورية قبول أنها لم تنتصر في الحرب المستمرة منذ ستة أعوام ونصف العام على بشار الأسد، مضيفاً “القضية هي… هل ستكون المعارضة قادرة على أن تكون موحدة وواقعية بالقدر الكافي لإدراك أنها لم تفز بالحرب؟”.