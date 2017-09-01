جسمٌ ثوريٌّ جديدٌ يهدف لإنهاء (احتلال) الاتحاد الديمقراطي لشمال حلب

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت فعاليات ثورية في ريف حلب الشمالي، مساء الخميس، عن تأسيس “المجلس الثوري الموحّد” الذي يهدف إلى استعادة المناطق التي يسيطر عليها حزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د) في ريف حلب الشمالي.

وقال المجلس في بيانه التأسيسي إن “يمثل جميع مناطقنا المحتلة من قِبَلِ حزب الـ (ب ي د)، على أن يكون هذا المجلس الثوري الموحد هو الجهة الاعتبارية المفوضة عن المنطقة، لتمثيلها داخليا وخارجيا، واتخاذ كل ما يلزم لاستعادة أراضينا وتحريرها من هذا الحزب الإرهابي.”

ويسيطر الحزب الكردي على بلدات تل رفعت ومنغ ومحيطها، ما تسبب بإفراغ المنطقة من معظم سكانها العرب.

وأوضح بيان المجلس في هذا السياق أن “احتلال (ب ي د) لهذه المناطق نتج عنه تشريد أبناء هذه المنطقة وتشريدهم”.

وأضاف البيان التأسيسي “نعاهد أهلنا على استمرار العمل، وبذل كل الجهود الرامية لتخفيف معاناتهم، وتحقيق آمالهم بالعودة إلى قراهم وبلداتهم، والعيش فيها بسلام وأمان في المستقبل القريب.”.