سوريا في المرتبة ال 75 لتصنيف الفيفا للمنتخبات

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عادت ألمانيا بطلة العالم يوم الخميس إلى قمة التصنيف الشهري للمنتخبات الذي يضعه الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بينما تراجعت البرازيل إلى المركز الثاني.

وفازت المانيا 2-1 على مضيفتها جمهورية التشيك كما ضمن لها الفوز الساحق بسداسية دون رد على النرويج في تصفيات كأس العالم التقدم في التصنيف على البرازيل التي تأهلت بالفعل الى نهائيات روسيا والتي أهدرت نقاطا في التعادل خارج الارض مع كولومبيا.

وارتقت البرتغال بطلة أوروبا ثلاثة مراكز الى المركز الثالث على الرغم من احتلالها المركز الثاني في مجموعتها بتصفيات كأس العالم خلف سويسرا.

وفي مفاجأة أخرى تحتل الارجنتين المركز الرابع رغم معاناتها في مشوار التصفيات عقب تعادلها في اخر مباراتين خارج الارض امام اوروجواي وعلى ارضها امام فنزويلا.

وصعدت سوريا التي مزقتها الحرب إلى أعلى تصنيف لها في تاريخها إلى المركز 75.

وستواجه سوريا ضيفتها استراليا في ماليزيا في مباراة الذهاب في ملحق آسيا لتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2018 في الخامس من أكتوبر تشرين الأول.

وتلعب سوريا، التي لم يسبق أن تأهلت إلى نهائيات كأس العالم، مبارياتها المقررة على أرضها في التصفيات في ماليزيا بعدما منعها الفيفا من اللعب في سوريا بسبب الأوضاع الأمنية في البلاد.

والفوز على استراليا، التي تستضيف مباراة الإياب في العاشر من أكتوبر، سيؤهل سوريا لمواجهة صاحب المركز الرابع في تصفيات اتحاد امريكا الشمالية والوسطى والكاريبي.

ويتأهل الفائز إلى النهائيات في روسيا في العام المقبل.

ووصلت ثلاثة منتخبات أخرى الى أفضل تصنيف لها وهي بيرو (12) أيرلندا الشمالية (20) ولوكسمبورج (101) بعد تعادلها سلبيا مع فرنسا.

وكان التصنيف مخيبا لقارة آسيا حيث لا يوجد سوى ثلاثة منتخبات في قائمة أول 50 وهي ايران واليابان واستراليا.

وسيصدر تصنيف الفيفا الجديد في 16 اكتوبر تشرين الاول وسيعتمد عليه في ترتيب الفرق في أربع مواجهات بالملحق الاوروبي المؤهل لكأس العالم في روسيا.

وفيما يلي تصنيف أول عشرة منتخبات مع وضع التصنيف السابق بين قوسين.

1- المانيا (2)

2- البرازيل (1)

3- البرتغال (6)

4- الارجنتين (3)

5- بلجيكا (9)

6- بولندا (5)

7-سويسرا (4)

8-فرنسا (10)

9- تشيلي (7)

10- كولومبيا (8)