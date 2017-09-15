موقع إلكتروني جديد متعدد اللغات يستهدف المهاجرين الباحثين عن عمل في أوروبا

كلنا شركاء: مهاجر نيوز

أعلن الاتحاد الأوروبي عن عزمه إنشاء موقع إلكتروني جديد متعدد اللغات من أجل إتاحة الفرصة للمهاجرين واللاجئين لتقديم الوثائق التي تثبت قدراتهم ومؤهلاتهم، ما يمكن وكالات ومؤسسات التوظيف الأوروبية من التعرف على قدراتهم ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل بما يؤدى إلى اندماجهم.

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إنشاء موقع إلكتروني بلغات متعددة يسمح للمهاجرين واللاجئين بتبيان مؤهلاتهم وخبراتهم بطريقة بسيطة في كل دول الاتحاد، وذلك من أجل مساعدتهم على الوصول للخدمات وفرص العمل.

التواصل بين المهاجرين وأصحاب الأعمال

وذكرت المفوضية الأوروبية أن “هدف المشروع هو تبسيط التواصل بين أصحاب الأعمال والمهاجرين الذين يبحثون عن عمل، حيث يمكن استكمال البيانات الشخصية على الإنترنت من خلال أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية أو اللوحات الإلكترونية (التابلت)”. ولا يزال الموقع في مرحلة التطوير ويمكن الوصول إليه عن طريق الرابط التالي:

http://skpt-test.eu-west-1.elasticbeanstalk.com

وأوضحت المفوضية أن هذا الموقع موجه للسلطات الوطنية والجهات الخدمية الأخرى المتعلقة بالمهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين، وأشارت إلى أن مستشارين سوف يكونون مسؤولين عن ملء النماذج على الموقع على أساس المعلومات التي يقدمها الأفراد، وهو ما يوفر التعرف على قدرات وخبرات هؤلاء الأشخاص باعتبارها من أساسيات اندماجهم، كما أنها تمنحهم أفضل الفرص للمشاركة في المجتمع والحصول على عمل.

وأضافت أنه “على الرغم من ذلك، ففي معظم الأحوال لا يحضر غالبية هؤلاء الأشخاص شهاداتهم من بلادهم الأصلية، لذا فمن المهم أن يستطيع هؤلاء تقديم ما يعبر عن قدراتهم بطريقة تسهم في الاعتراف بخبراتهم السابقة”.

موقع بلغات متعددة

وتتضمن الطريقة الجديدة مجموعة من الأسئلة تهدف لتوثيق قدرات الأفراد التي حصلوا عليها من خلال التعليم الرسمي أو التدريب غير الرسمي وخبرات العمل وغيرها. وتسمح هذه الطريقة للفرد بأن يقدم بياناته الشخصية وتوقعاته للمستقبل، على أن يقوم مستشارون بتقييم تلك القدرات. ومن المقرر أن يتاح الموقع الجديد بكافة اللغات الرسمية في الاتحاد الأوروبي إلى جانب اللغات العربية والفارسية والباشتو والسريانية والصومالية والتغرينية (التغرينية هي لغة من اللغات السامية الجنوبية التي تنتشر في شرق أفريقيا).

وسوف يتسلم المهاجرون وطالبو اللجوء نسخة من الأوراق التي تقدموا بها، وكذلك نسخة رقمية تلخص ملفهم الشخصي. ويمكن تقديم الوثيقة إلى إحدى وكالات التوظيف أو الخدمات العامة أو مكاتب التدريب التي يمكن أن تقدم لهم مزيدا من الدعم في الخطوات التالية.