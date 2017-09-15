انفجاراتٌ ضخمةٌ في مطار التيفور شرق حمص

رشا دالاتي: كلنا شركاء

وقعت انفجاراتٌ ضخمةٌ بعد منتصف ليلة الجمعة في مطار التيفور العسكري في ريف حمص الشرقي.

وقالت مصادر موالية للنظام إن الانفجارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى كما أكدت شبكة أخبار حمص الموالية وجود ستة جرحى من قوات النظام، دون وجود حصيلةٍ أولية دقيقة للانفجارات.

وتضاربت الأنباء حول أسباب الانفجارات، فيما عزت صحيفة الوطن الموالية للنظام أسباب الانفجارات إلى انفجار مستودع ذخيرة في المطار التيفور، نافية ما أشيع عن حدوث هجوم على المطار الذي يتوسط البلاد.

وتزامنت الانفجارات مع اشتباكاتٍ بين كتائب الثوار وقوات النظام في ريف حمص الشمالي، قرب الطريق الواصل بين مدينتي حمص والسلمية.