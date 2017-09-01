رامي زين الدين: حلفاء الثورة.. أعداء التغيير!

رامي زين الدين: كلنا شركاء

فرضَ الربيعُ العربيُّ منذ انطلاقته في بدايات العقد الثاني من الألفية الثالثة جملةً من التموضعات السياسية المركّبة في المنطقة العربية، حيث فرض قلبُ أنظمةِ الحكم في تونس ومصر وليبيا على بعض الحكومات العربية اتخاذ مواقف مستعجلة من مجريات الأحداث، وقد بدا لاحقاً أنّ تلك المواقف كانت مجرّد تموضعاتٍ مرحلية لا تعكسُ الرؤية الحقيقية لتلك الحكومات تجاه رياح التغيير التي هبّت على المنطقة العربية.

الإشكالية الأبرز في التموضع السياسي المعقّد من أحداث الربيع العربي، لم تكن حيال الموقف من الأنظمة التي ثارت عليها شعوبُها، بقدرِ ما كانت متمحورةً في الموقف من الربيعِ ذاتِه. ففي حين دعمت بعض الحكومات الثورات في بلدان معيّنة حاربتها في بلدانٍ أخرى. وقد ألقَت هذه الازدواجية بظلالها على دول الربيع العربي كافّة. المعادلة التي وجدتْ الدول العربية نفسها في مواجهتها تتلخّص في المفاضلة بين العداوة للأنظمة أو العداوة للتغيير. أيهما أخطر، بقاء الأنظمة المستبدّة أم زوالها، وبالتالي ارتفاع أسهمِ الثورات وتشجيع باقي الشعوب المقموعة على النهوض.

لم يكن سهلاً في بدايات الانتفاضات العربية التنبّوء بمآلاتها ومدى قدرتها على تحقيق تطلّعات الشعوب التي تأمّلت بانبثاقِ شعاع الحرية بعد ظلمات استبداد طويل. حتّى النخب العربية المناصرة لحركات التغيير لم تستشرف بدقة المصير القادم.

في سوريا كحال الدول التي هبّت فيها رياح التغيير، حظيت المعارضة بدعم عددٍ من دول الإقليم، ومن ضمنها دول عربية أغرقت المعارضة بالمال السياسي وموّلت تشكيل فصائل مسلّحة تبنّت استخدام القوة سبيلاً لتغيير النظام الاستبدادي.

إن استراتيجية الدعم الذي تلقّته المعارضة السورية من “حلفائها” العرب تستوجب توضيحات لتساؤلات مهمّة. لماذا انصب الدعم على تنظيمات إسلامية جهادية بينما تمّ تهميش آلاف العسكريين المنشقين؟. لماذا لم تُستثمر الأموال في توحيد المعارضة العسكرية بدل تشتيتها في فصائل وكتائب لا تعد ولا تحصى؟. ما الغاية من إضعاف القوى المدنية مقابل صعود الإسلام الجهادي؟.

لا يمكن الفصل بين تلك الاستراتيجية المشبوهة في الدعم، وبين المنطلق، مفاضلة العداوة. هل كان الدعم الذي تلقّته المعارضة لصالح الثورة أم لصالح النظام؟. لا تحتاج الإجابة إلى الكثير من التفكير والتمحيص. كيف يمكن تفسير تسابق بعض الدول اليوم لإبعاد أي شبهة عن ارتباطها بتنظيمات جهادية بينما القاصي والداني يعلم دعمها لنفس تلك التنظيمات في سوريا؟.

بعد مضي قرابة السبع سنوات على انطلاق الربيع العربي يمكن القول إنّ شيئاً لم يتحقّق من تطلعات الشعوب التواقة للحرية والعدالة، بل رزحت بعض “دول الربيع” تحت وطأة حروب طاحنة ومصائب أنهكت شعوبها وشرّدتها. سوريا، ليبيا، اليمن، مصر، تونس تتصدّر اليوم قوائم الدول الأكثر فشلاً على المستوى العالمي.

في الوقت الذي تعاملت فيه الدول الكبرى مع سورية كمكبٍّ لنفاياتها، كانت دول أخرى تخطّط لما هو أبعد من ذلك. تلقين شعوبها درساً مريراً..العبرة في التجربة. انظروا ماذا حلّ في دول ما يسمّى “الربيع العربي”. العاقل من يتّعظ. الحرية المزعومة. أوهام الديمقراطية. الأمن أو الحرية!.

ليس خفياً أنّ الدول ذاتها التي دعمت الثورة السورية كانت تناهض الربيع العربي، لأنها استشعرت الخطر الوشيك، وأيقنت أنّ عداءها للتغيير أكبر من عدائها للنظام، وفاضلت بينهما ووضعت استراتيجياتها لضرب الطرفين، لا سيّما التغيير.

ما كان يروّجه أعداء الربيع قد تحقق، ليس صدفةً أو نبوءةً صادقة، إنّما محصلّة جهود حثيثة وممنهجة لإفشال أي مشروع للتغيير في المنطقة. ربما لا تلام الدول التي تعمل وتخطّط لمصلحتها، لكن ألا تلام تلك المعارضات، التي غابت عنها البصيرة، وصنعت تحالفاتها بمنطق التبعية والارتهان والخضوع!.