شبيحةٌ تجاوزوا الإشارة الحمراء في حلب فكان هذا مصيرهم..

زياد عدوان: كلنا شركاء

سقط قتيلان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح إثر اصطدام سيارة تابعة لإحدى الميليشيات الموالية للنظام في مدينة حلب مساء أمسٍ الخميس بسيارة شحنٍ.

وقالت مصادر في المنطقة لـ “كلنا شركاء” إن سيارة من نوع بيك آب تابعة لميليشيا نسور الزوبعة تجاوزت إشارة المرور وهي حمراء قرب القصر البلدي وسط مدينة حلب، الأمر الذي تسبب باصطدامها بسيارة فان تابعة لشركة شحن القدموس والبيك.

وأفادت مصادر إعلامية موالية للنظام بأن سائق الفان أصيب بكسور دون تحديد مدى خطورة إصابته، بالإضافة لإصابة سائق البيك آب وهو عنصر من ميليشيا نسور الزوبعة إضافة لإصابة عدة عناصر كانوا راكبين البيك آب، وقد سقط قتيلان من عناصر ميليشيا نسور الزوبعة وأصيب آخرون بجروح خطيرة.

وتسبب الحادث بانقطاع السير، واختناقٍ مروريٍّ قبيل وصول سيارات الإسعاف، ورافعة لإبعاد السيارتين عن الطريق من أجل إفساحه أمام حركة مرور السيارات التي توقفت عند الإشارات الضوئية قرب القصر البلدي في حي المشارقة وسط مدينة حلب.