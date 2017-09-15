بالصور… اعتصام ليلي لأهالي جنوب دمشق ضد سياسة التهجير

محمد كساح: كلنا شركاء

نظّم أهالي البلدات الثلاث الواقعة تحت سيطرة كتائب الثوار جنوب العاصمة اعتصاما ليليا في بلدة ببيلا مساء أمس الخميس حيث أعلنوا رفضهم لأي اتفاقية تقضي بالتهجير القسري من المنطقة.

وتفيد المعلومات التي سربتها صحيفة الشرق الأوسط قبل أيام بوجود ملامح صفقة جديدة ترتسم بين أنقرة وطهران برعاية موسكو تتضمن مقايضة وجود عسكري في إدلب مقابل سيطرة إيرانية على جنوب دمشق وتوسيع منطقة السيدة زينب، ما يعني توفير كتلة تأثير دائم على القرار السياسي في دمشق.

وقال “فادي شباط” مراسل (كلنا شركاء) في المنطقة إن قرابة 300 شخص من أهالي يلدا و ببيلا و بيت سحم اعتصموا عقب صلاة العشاء بالقرب من مبنى البلدية القديمة في ببيلا.

وأشار مراسلنا إلى أن المعتصمين رفعوا شعارات ترفض التهجير والاتفاقات الدولية مؤكدين تمسكهم بالمفاوضات المحلية.

وأشعلت التسريبات التي تحدثت عن الصفقة التركية – الإيرانية جماهير المنطقة الذين خرجوا يوم الأربعاء بتظاهرة حاشدة ترفض الصفقة وأي اتفاقية تؤدي إلى تهجير ثوار جنوب العاصمة .

وتشير المعلومات المتداولة عن الصفقة إلى مقايضة وجود عسكري في إدلب مقابل سيطرة إيرانية على جنوب دمشق وتوسيع منطقة السيدة زينب ما يماثل إلى حد بعيد مشروع الضاحية الجنوبية في بيروت.