قوات النظام تعلن سيطرتها على (البغيلية) شمال دير الزور

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت قوات النظام وميليشياته مساء أمس الخميس 14 أيلول/سبتمبر، سيطرتها على بلدة البغيلية شمال دير الزور، بعد معارك مع تنظيم “داعش”.

ونقلت وكالة أنباء النظام الرسمية “سانا” عن مصدر عسكري قوله إن قوات النظام بالتعاون مع القوات الرديفة “الميليشيات الموالية”، سيطرت على بلدة البغيلية في الريف الشمالي الغربي لمدينة دير الزور.

وكان تنظيم “داعش” سيطر على البلدة مطلع كانون الثاني عام 2016، فارضاً حصاراً مائياً على أهالي المدينة، كون مضخات مياه الشرب الخاصة بمدينة دير الزور موجودة في بلدة البغيلية.

وأشارت مصادر إعلام موالية إلى وصول 12 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية من الهلال الأحمر أمس، لتوزيعها على الأهالي في دير الزور.

وشهد يوم أمس مجازر مروّعة ارتكبها الرّوس بحق المدنيين في ريف دير الزور، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء الخميس أنها استخدمت هذه المرة صواريخ “كاليبر” التي أطلقتها غوّاصاتٌ متخفيّة في مياه المتوسّط، وادعت في بيانٍ لها أنها استهدفت مواقع لتنظيم “داعش” بسبعة صواريخ في ريف الزور، لكن الوقائع تشير إلى مقتل نحو 40 مدنياً وإصابة غيرهم العشرات جراء ذاك القصف.