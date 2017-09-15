قوات النظام تقتل اثنين من الثوار غرب درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

قضى اثنان من الثوار مساء يوم أمس الخميس 14 أيلول/سبتمبر، إثر استهداف قوات النظام لدراجتهما النارية على أطراف بلدة (إبطع) غرب درعا بصاروخ حراري.

وقال الناشط أحمد الديري، إن قوات النظام المتمركزة جنوب مدينة (الشيخ مسكين) شمال درعا، استهدفت مساء يوم الخميس بصاروخ حراري دراجة نارية على طريق (الجعيلة) غرب بلدة (إبطع).

وأضاف الديري في حديث لـ (كلنا شركاء)، أن الاستهداف أسفر عن مقتل اثنين من عناصر (جيش الثورة) وهما (عماد الشهابي ـ عصام الفاعوري).

وأشار إلى أن المنطقة المستهدفة كانت قد شهدت نهاية الأسبوع المنصرم عملية تفجير أدت لمقتل القيادي في (جيش الثورة) (أحمد الحريري) مع أحد مرافقيه.

وأكد الديري أن خروقات النظام لاتفاق هدنة 9 تموز/يوليو مازالت مستمرة، فقد حاولت قوات النظام فجر يوم أمس التقدم في منطقة (الوردات) شمال درعا على طريق دمشق ـ درعا الدولي، وتزامن ذلك مع استهداف بلدات منطقة (اللجاة) شمال درعا بالمدفعية الثقيلة، كما استهدفت قوات النظام صباح يوم أمس الأحياء المحررة من درعا البلد بالمدفعية الثقيلة.