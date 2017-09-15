اندماج فصائل عاملة جنوب العاصمة وتشكيلها (فرقة دمشق)

وليد الأشقر: كلنا شركاء

أعلن عدد من الألوية والكتائب العسكرية الثورية العاملة في جنوب العاصمة دمشق، أمس الخميس 14 أيلول/سبتمبر، عن اندماجها الكامل وتشكيلها (فرقة دمشق)، التابعة للجبهة الجنوبية.

وجاء في بيان مصور نشرته الفرقة على صفحتها في “فيسبوك”: “رغبة منا في توحيد الصف وجمع الكلمة في هذه الظروف الصعبة، التي تمر بها الثورة السورية المباركة، يُعلن جمع من الكتائب والألوية العاملة في جنوب العاصمة دمشق عن توحدها واندماجها الكامل في (فرقة دمشق) فرقة 400 التابعة للجبهة الجنوبية

وأكد البيان على “وقوف الفرقة بحزم في وجه الخذلان، ونصرة الشعب المظلوم، والعمل على تصحيح مسار الثورة وإعادتها إلى أهدافها الحقيقية، والإسهام في هيكلة المؤسسة العسكرية على أسس جديدة وتراتبية عسكرية مجيدة”.

https://www.youtube.com/watch?v=yNLQoLCqDok&feature=youtu.be