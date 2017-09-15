ولادة أربعة توائم ذكور في ريف إدلب الشمالي

شاهين الأحمد: كلنا شركاء

ولدت امرأةٌ أربعة توائم في مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي، يوم أمس الخميس 14 أيلول/سبتمبر، وتم نقل الأطفال إلى تركيا، من أجل معاينة حالتهم ومراقبتهم.

ووضعت المرأة أطفالها الأربعة في المجمّع الطبّي في مدينة سرمدا على الحدود السوريّة التركيّة شمال إدلب، بعد إجراء عملية قيصرية، وأكّدت الطبيبة التي أجرت العملية أن حالة الأطفال الأربعة طبيعية ومستقرّة.

وبعد معاينتهم وإجراء الفحوصات اللازمة لهم، ومن أجل ضمان مراقبتهم وتقديم خدمة أفضل لهم، تم إحالة الأطفال الأربعة إلى المشافي التركيّة، وجميعهم ذكور.

وتُعدّ هذه الولادة الحادثة الثّالثة من نوعها التي يتم فيها تسجيل ولادة توائم متعددة في ريف إدلب هذا العام، فقبل أيام وُلد أربعة توائم أيضاً في مدينة معرة النعمان، وتم تحويل الأطفال إلى تركيا أيضاً، وسبقتها حالة أخرى مماثلة بداية العام الجاري.