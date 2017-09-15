النظام يُمهل أهالي مخيم (حندرات) أسبوعين لإخلاء المدينة الجامعية بحلب

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أمهل النظام وميليشياته أمس الأول الأربعاء، أهالي مخيم حندرات للاجئين الفلسطينيين القاطنين في الوحدة التاسعة بالمدينة الجامعية في حلب، مدة أسبوعين من أجل إخلاء الوحدة وإيجاد سكن بديل.

وأشارت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” إلى حالة من التوتر والقلق سادت بين أبناء مخيم حندرات القاطنين في الوحدة التاسعة من السكن الجامعي في مدينة حلب، بسبب صدور قرار بإخلائهم من السكن الجامعي، والذي أرخى بسدوله الثقيلة على النازحين الذين تسألوا عما سيؤول إليه مصيرهم في حال تنفيذ القرار.

وعبر الأهالي عن قلقهم وغضبهم من هذا القرار التعسفي على حد تعبيرهم، الذي لا يراعي أوضاعهم المعيشية والاقتصادية المزرية، مطالبين كافة الجهات المعنية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بإعادة إعمار مخيمهم وعودتهم إلى منازلهم التي أُجبروا على النزوح منها، إثر الاشتباكات العنيفة التي اندلعت قبل حوالي (1593) يوماً، والتي انتهت بسيطرة قوات النظام عليها منذ أكثر من (246) يوماً.

ونوه الأهالي إلى أنهم يعيشون حالة إنسانية مزرية نتيجة التهجير واستمرار الحرب في سوريا وانعكاسات ذلك على الوضع الاقتصادي، وضعف الموارد المالية وانتشار البطالة وارتفاع إيجار المنازل.

وأكدت مجموعة العمل أن حوالي 17 عائلة من أهالي مخيم حندرات تقطن في الوحدة التاسعة بالمدينة الجامعية بحلب منذ خروجهم من مخيمهم نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية فيه.