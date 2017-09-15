أستانة 6: ضم إدلب إلى مناطق (خفض التوتر)

كلنا شركاء: رصد

اتفقت الدول الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا اليوم الجمعة، في اليوم الثاني من محادثات “أستانة 6″، على ضم محافظة إدلب إلى مناطق “خفض التوتر”.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية عن مصادر مطلعة على المفاوضات في اجتماعات “أستانة 6″، بالعاصمة الكازخية، قولها إن الدول الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا، اتفقت على منطقة خفض توتر في محافظة إدلب (شمال) وعلى حدودها.

وأوضحت المصادر، أن الاتفاق تم على رسم حدود منطقة خفض التوتر في إدلب، فيما لم يقر بعد موضوع القوات التي ستراقب وقف إطلاق النار في هذه المنطقة، على أن تجتمع الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران) لاحقاً لمناقشة ذلك.

أما فيما يخص ملف إطلاق سراح المعتقلين، فقد ذكرت المصادر، أن هذا الموضوع تأجل إلى الاجتماع المقبل لأستانة، حيث لم يتم التوافق على ذلك، بسبب موقف النظام.

كما جرى التوافق في اللقاءات على عدة وثائق سيتم الكشف عنها في الجلسة الختامية التي تعقد بعد ظهر اليوم.

وفي نفس الإطار، قالت مصادر في المعارضة، إن اجتماع أستانة هذا ليس الأخير، والمسار مستمر لمناقشة بقية القضايا، وأوضحت أن المواضيع التي نوقشت جميعها في الإطار العسكري، دون التطرق إلى الجوانب السياسية.

وأكّدت المصادر ذاتها، أن مناقشة موضوع المعتقلين في الاجتماع المقبل، وقدّمت مذكرات بخصوصه.

ومن جهتها، نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن مصدر مطلع على مجريات محادثات أستانة، قوله إن “المراقبين في منطقة خفض التصعيد في إدلب هما روسيا وإيران في الأجزاء التي تسيطر عليها قوات النظام، وتركيا ستراقب الأجزاء التي تقع تحت كتائب الثوار”.