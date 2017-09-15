اغتيال (سراقة المكي) أحد شرعيي (تحرير الشام) في إدلب

زيد المحمود: كلنا شركاء

اغتال مجهولون ظهر اليوم الجمعة (15 أيلول/سبتمبر)، أحد شرعيي هيئة تحرير الشام، وذلك بعد خروجه من أداء صلاة الجمعة في المسجد الذي يخطب فيه بمدينة إدلب.

وأفادت وكالة “إباء” المقربة من هيئة تحرير الشام، بأن مجهولين اغتالوا الداعية السعودي الجنسية، “سراقة المكي”، إمام وخطيب مسجد “سعد بن أبي وقاص” في مدينة إدلب بعد خروجه من صلاة الجمعة اليوم.

“المكي” هو أحد شرعيي هيئة تحرير الشام، وصاحب برنامج “يوميات مجاهد” على “يوتيوب” الذي وثق في فيه يوميات عدد من الثوار على جبهات القتال، قُتل برصاص مجهولين بعد خروجه من مسجده.

وفي سياق آخر، خرجت مظاهرة في مدن الدانا وسرمين ومعرة النعمان وبلدات حاس وكللي وحزانو بريف إدلب، طالبت بإسقاط النظام، وأكد المتظاهرون فيها على تمسكهم بمبادئ الثورة.