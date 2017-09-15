أهم ما جاء في البيان الختامي لمفاوضات (أستانا)

كلنا شركاء: رصد

أصدرت الدول الثلاث الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا (تركيا وروسيا وإيران)، اليوم الجمعة، بياناً مشتركاً حول آلية عمل مناطق “خفض التوتر” في سوريا.

وأهم نقاط البيان الذي صدر في ختام الجولة السادسة لمحادثات أستانا حول سوريا المنعقدة في عاصمة كازاخستان في 14-15 من الشهر الحالي، بحسب موقع “روسيا اليوم”:

إعلان إقامة مناطق خفض التوتر، وفقاً للمذكرة المؤرخة في 4 مايو/أيار 2017، في الغوطة الشرقية، وبعض أجزاء شمال محافظة حمص، وفي محافظة إدلب، وبعض أجزاء المحافظات المتاخمة لها (اللاذقية، وحماة، وحلب) وبعض أجزاء جنوب سوريا.

وأكد البيان على أن إقامة مناطق خفض التوتر إجراء مؤقت، ستكون مدة سريانه 6 أشهر في البداية، قابلة للتمديد تلقائياً بإجماع الدول الضامنة.

وأوضح البيان أن إقامة مناطق خفض التوتر لا تمس سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها.

كما نص البيان على نشر قوات لمراقبة خفض التوتر وفقاً للخرائط المتفق عليها في أنقرة في 8 سبتمبر، وبموجب شروط نشر هذه القوات التي وضعتها لجنة العمل المشتركة، في المنطقة الآمنة بإدلب وأجزاء من المحافظات المجاورة لمنع وقوع اشتباكات بين الأطراف المتنازعة، وتشكيل لجنة (إيرانية روسية تركية) مشتركة لتنسيق عمل قوات المراقبة.

وأكدت الدول الضامنة في بيانها عزمها على مواصلة الحرب ضد “داعش” و”جبهة النصرة” وجماعات وكيانات أخرى مرتبطة بـ “داعش” و”القاعدة” داخل مناطق خفض التوتر وخارجها.

وشدد البيان على ضرورة الاستفادة من مناطق خفض التوتر لتأمين إيصال سريع وآمن ودون إعاقة للمساعدات الإنسانية، وحث الأطراف ذات صفة المراقبين في عملية أستانا وغيرهم من أعضاء المجتمع الدولي على دعم عملية خفض التوتر وبسط الاستقرار في سوريا، بما في ذلك إرسال مساعدات إضافية للشعب السوري والمشاركة في عملية إعادة إعمار البلاد.

ودعت الدول الضامنة في بيانها الأطراف المتنازعة، وممثلين عن المعارضة والمجتمع المدني لاستغلال الظروف الملائمة الناشئة لتفعيل الحوار بين السوريين والدفع إلى الأمام بالعملية السياسية تحت الرعاية الأممية في جنيف وغيرها من المبادرات.

وأشار البيان إلى أن عقد الجولة المقبلة للمحادثات الدولية حول سوريا في أستانا سيتم في أواخر أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام.