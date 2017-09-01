ما حقيقة (المعارض الميت) الذي احتج (الجعفري) على مشاركته في أستانا؟

صفوان أحمد: كلنا شركاء

أثار اسم أحد أعضاء وفد المعارضة المشارك في محادثات أستانا في العاصمة الكازاخستانية، احتجاج رئيس وفد النظام إلى أستانا، بشار الجعفري، والذي قال إن هذا العضو ميت منذ أربع سنوات.

وأفاد وكالة “سبوتنيك” الروسية بأن قائمة أسماء أعضاء وفد المعارضة إلى محادثات أستانا تضم اسم “مهند جنيد”، والذي أُعلن عن وفاته في وقت سابق، مضيفةً “كانت الأنباء أفادت بمقتله في 18 آب/أغسطس 2013، واصفة إياه بأنه قائد لواء (جيش المسلمين)”.

ونقلت الوكالة عن الجعفري قوله “أنا سلمت اسمه وأبلغت عن وفاته لنائب وزير الخارجية الكازاخستاني، وللمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، السيد دي ميستورا”.

وفي اتصال لـ (كلنا شركاء) مع “محمد رشيد” الناطق الإعلامي باسم “جيش النصر”، قال إن النقيب “مهند جنيد” مسؤول العلاقات الخارجية في جيش النصر، وشارك في “أستانا 6” بصفته تقني وليس ممثلاً عن جيش النصر.

وحول احتجاج الجعفري وقوله إن النقيب “جنيد” ميت منذ أعوام، أكد “رشيد” أن النقيب مهند على قيد الحياة وهو من مواليد حي بابا عمرو في مدينة حمص، وكان ضابطاً في الكلية الجوية بمطار كويرس العسكري في ريف حلب الشرقي، وانشق منه بداية العام 2012 واتجه إلى ريف حماة واستقر هناك.

وأشار “رشيد” إلى أن أغلب تواجد النقيب جنيد حالياً في تركيا بحكم عمله كمسؤول العلاقات الخارجية لجيش النصر، مؤكداً “في حياته لم يرَ حي القابون بدمشق”.

ولعل الجعفري قصد النقيب المنشق وقائد “لواء جيش المسلمين”، الذي قُتل برصاص قناصٍ في حي القابون، عام 2013، تاركاً وراءه زوجته وأطفاله الثلاثة.