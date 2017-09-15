26 قتيلاً لقوات النظام بهجماتٍ لـ (داعش) شرق حمص

رشا دالاتي: كلنا شركاء

شنّ تنظيم “داعش”، هجوماً واسعاً على مواقع لقوات النظام في منطقة “جب الجراح” في ريف حمص الشرقي، معلناً، الجمعة، عن سقوط 26 قتيلاً من قوات النظام وميليشياته خلال الهجوم.

وقالت وكالة “مؤتة” المقربة من تنظيم “داعش” إنّ الهجوم أسفر عن مقتل 26 عنصراً وإعطاب خمسة دبابات، فيما قالت “أعماق” المقربة من التنظيم أيضاً إن عدد القتلى كان 22 جندياً موضحةً أن الهجوم كان الخميس على قرية “أبو التبابير” في ناحية جب الجراح.

من جانبٍ آخر، أعلنت قوات النظام وميليشياته، الأربعاء، عن سيطرتها على 14 قريةً في ريف حمص الشرقي، بعد معارك مع التنظيم، بحسب “الإعلام الحربي المركزي” التابع لميليشيا حزب الله اللبناني، الذي أشار إلى سيطرة قوات النظام على مساحة 90 كيلومترٍ مربعٍ بعد أن انسحب تنظيم “داعش” من قرى (أم رجم ـ مزرعة نزال ـ شليلات ـ العمودية ـ الهوية ـ رسم الصوانة ـ مركز الأعلاف).

ونقلت شبكة “دمشق الآن” الموالية عن مصدر عسكري قوله إن قوات النظام بالتعاون مع “القوات الرديفة” (الميليشيات الموالية)، واصلت تقدمها على حساب تنظيم “داعش” في ريف حمص الشرقي، وسيطرت على قرى وبلدات (زغروتيّة، درويشيّة، لويبدة، غنيمان، أم صاج) بجبهة 12 كم وعمق 6 كم شمال منوّخ.